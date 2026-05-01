75％レイアウト＆多機能＆銀軸のゲーミングキーボードを発見！ テンキーレスデビューに最適かも？

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Redragonのワイヤレスゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、Redragonのワイヤレスゲーミングキーボード「Redragon K757」が販売中だ。価格は8699円。

本製品は、コンパクトな75％レイアウトを採用するゲーミングキーボード。2.4GHz・USB Type-C有線・Bluetooth 5.0の接続方式やスピードリニアの銀軸、RGBバックライト、4000mAhバッテリー、マルチファンクションノブなどが特徴となっている。

テンキーレスキーボードのデビューに最適

ユーザーレビューを見ると、「銀軸の打鍵感が気持ちいい」「非常に多機能」「ノブ操作が便利」といった声が寄せられている。75％の省スペース設計と多機能、銀軸のキースイッチがポイントになっているようだ。テンキーレスのゲーミングキーボードを探している人におすすめできる。