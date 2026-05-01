Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第301回
75％レイアウト＆多機能＆銀軸のゲーミングキーボードを発見！ テンキーレスデビューに最適かも？
2026年05月01日 11時00分更新
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Redragonのワイヤレスゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、Redragonのワイヤレスゲーミングキーボード「Redragon K757」が販売中だ。価格は8699円。
本製品は、コンパクトな75％レイアウトを採用するゲーミングキーボード。2.4GHz・USB Type-C有線・Bluetooth 5.0の接続方式やスピードリニアの銀軸、RGBバックライト、4000mAhバッテリー、マルチファンクションノブなどが特徴となっている。
テンキーレスキーボードのデビューに最適
ユーザーレビューを見ると、「銀軸の打鍵感が気持ちいい」「非常に多機能」「ノブ操作が便利」といった声が寄せられている。75％の省スペース設計と多機能、銀軸のキースイッチがポイントになっているようだ。テンキーレスのゲーミングキーボードを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|Redragon ワイヤレス ゲーミングキーボード 75% テンキーレス 英語配列 メカニカル 銀軸 スピードリニア BT/2.4G/USB-C有線 ガスケット ホットスワップ対応 ノブ搭載 全キー同時押し対応 RGBバックライト PBTキーキャップ Windows/Mac グラデーショングレー
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