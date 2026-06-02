これで「Forza Horizon 6」を遊びたい！ FH6のデザインで彩られたXboxワイヤレスコントローラーが10％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Xbox ワイヤレス コントローラー×「Forza Horizon 6」をチェック

Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「【純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー - 『Forza Horizon 6』 限定エディション」が販売中だ。参考価格は1万3200円だが、執筆時点では10％オフの1万1924円で購入できる（6月2日時点）。

「Forza Horizon 6」にハマっている人に◎

本製品は、日本でも話題沸騰中のオープンワールドレーシングゲーム「Forza Horizon 6」をテーマとしたXboxワイヤレスコントローラー。曲がりくねった峠道を表現したラインと、フェスティバルの華やかさを融合させたデザインが特徴的だ。そのほか、半透明のトップケースおよびトリガー、マルチカラーのABXYボタン、ピンクのスティックなども特徴となっている。

「Forza Horizon 6」限定モデルが欲しい人、コントローラーで日本の道を走りたい人におすすめできる一台だ。