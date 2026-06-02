Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第411回
これで「Forza Horizon 6」を遊びたい！ FH6のデザインで彩られたXboxワイヤレスコントローラーが10％オフ
2026年06月02日 19時00分更新
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Xbox ワイヤレス コントローラー×「Forza Horizon 6」をチェック
Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「【純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー - 『Forza Horizon 6』 限定エディション」が販売中だ。参考価格は1万3200円だが、執筆時点では10％オフの1万1924円で購入できる（6月2日時点）。
「Forza Horizon 6」にハマっている人に◎
本製品は、日本でも話題沸騰中のオープンワールドレーシングゲーム「Forza Horizon 6」をテーマとしたXboxワイヤレスコントローラー。曲がりくねった峠道を表現したラインと、フェスティバルの華やかさを融合させたデザインが特徴的だ。そのほか、半透明のトップケースおよびトリガー、マルチカラーのABXYボタン、ピンクのスティックなども特徴となっている。
「Forza Horizon 6」限定モデルが欲しい人、コントローラーで日本の道を走りたい人におすすめできる一台だ。
|Image from Amazon.co.jp
|【純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー - 『Forza Horizon 6』 限定エディション
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