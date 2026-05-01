Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第300回
LCDスクリーン搭載ってマジか！ 北斎風の力強いイラストで彩られた75％ゲーミングキーボードを発見
2026年05月01日 10時00分更新
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有線ゲーミングキーボード「SK80 神奈川特別モデル」をチェック
Amazon.co.jpにて、有線ゲーミングキーボード「SK80 神奈川特別モデル」が販売中だ。参考価格は8809円だが、スマイルSALEにより15％オフの7487円で購入できる（4月30日時点）。
本製品は、葛飾北斎風（？）のデザインで彩られた有線ゲーミングキーボード。コンパクトな75％レイアウトのほか、GIF画像や明るさなどの情報を視覚的に確認できるLCDスクリーン、1680万色のRGBバックライトなどが特徴となっている。
和の力強さを表現した個性的なゲーミングキーボード
ユーザーレビューを見ると、「打鍵感も良く設定も簡単」「安くて高クオリティ」「デザインがおしゃれ」といった声が寄せられている。和の力強さを強調したデザインや小型ディスプレー、打鍵感の良さなどがポイントになっているようだ。1万円未満のゲーミングキーボードを探している人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|キーボード有線 Womier SK80 神奈川特別モデル ゲーミングキーボード、75%、LCDスクリーン搭載、ホットスワップ対応、RGBバックライト、メカニカルキーボード、日本語配列、Windows/Mac対応 (ブラック)
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