LCDスクリーン搭載ってマジか！ 北斎風の力強いイラストで彩られた75％ゲーミングキーボードを発見

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有線ゲーミングキーボード「SK80 神奈川特別モデル」をチェック

Amazon.co.jpにて、有線ゲーミングキーボード「SK80 神奈川特別モデル」が販売中だ。参考価格は8809円だが、スマイルSALEにより15％オフの7487円で購入できる（4月30日時点）。

本製品は、葛飾北斎風（？）のデザインで彩られた有線ゲーミングキーボード。コンパクトな75％レイアウトのほか、GIF画像や明るさなどの情報を視覚的に確認できるLCDスクリーン、1680万色のRGBバックライトなどが特徴となっている。

和の力強さを表現した個性的なゲーミングキーボード

ユーザーレビューを見ると、「打鍵感も良く設定も簡単」「安くて高クオリティ」「デザインがおしゃれ」といった声が寄せられている。和の力強さを強調したデザインや小型ディスプレー、打鍵感の良さなどがポイントになっているようだ。1万円未満のゲーミングキーボードを探している人におすすめだ。