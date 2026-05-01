2万円台なのに240Hz駆動が強すぎる！ 27型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで20％オフ

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Lenovoの27型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Lenovoの27型ゲーミングディスプレー「Legion 27-15」が販売中だ。参考価格は2万8380円だが、タイムセール中により20％オフの2万2800円で購入できる（4月30日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは240Hz、応答速度は1ms（GTG）、表示色は約1670万色など。なお、Amazon限定モデルの本製品は5年保証が付いている。

3万円台で手に入る240Hz駆動のゲーミングディスプレー

ユーザーレビューを見ると、「フルHDで十分であると考えている人におすすめ」「コスパ最強」といった声が寄せられている。2万円台の価格帯で240Hzの滑らかさを体験できることがポイント。コスパ重視のゲーミングディスプレーを探している人におすすめできそうだ。