Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第299回
2万円台なのに240Hz駆動が強すぎる！ 27型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで20％オフ
2026年05月01日 09時00分更新
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Lenovoの27型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Lenovoの27型ゲーミングディスプレー「Legion 27-15」が販売中だ。参考価格は2万8380円だが、タイムセール中により20％オフの2万2800円で購入できる（4月30日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは240Hz、応答速度は1ms（GTG）、表示色は約1670万色など。なお、Amazon限定モデルの本製品は5年保証が付いている。
3万円台で手に入る240Hz駆動のゲーミングディスプレー
ユーザーレビューを見ると、「フルHDで十分であると考えている人におすすめ」「コスパ最強」といった声が寄せられている。2万円台の価格帯で240Hzの滑らかさを体験できることがポイント。コスパ重視のゲーミングディスプレーを探している人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|Lenovo ゲーミングモニター Legion 27-15 27インチ/フルHD/Fast IPSパネル/240Hz/1ms(GtG)/HDMI2.1x2, DP1.4x1/HDR10/AMD FreeSync™ Premium/縦横回転,高さ調整/日本国内5年保証
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