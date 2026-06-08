「Forza Horizon 6」に湾曲の没入感を！ 240Hz駆動の34型UWQHDウルトラワイドゲーミングディスプレーが4万円切り

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Amzfastの34型ウルトラワイドゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Amzfastの34型UWQHDウルトラワイドゲーミングディスプレー「AMZG34C8 Pro」が販売中だ。参考価格は4万3980円だが、執筆時点では14％オフの3万7980円で購入できる（6月8日時点）。

本製品は、UWQHD（3440×1440ドット）のVAパネルを採用する34型ゲーミングディスプレー。視界を包み込む1500Rの曲面パネルに加え、450cd/m²の輝度、3000:1のコントラスト比、sRGB:130％・DCI-P3：98％の広色域、240Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度などが特徴となっている。

「Forza Horizon 6」など没入感重視のゲームに最適

ユーザーレビューを見ると、“キレイで満足／ワイド画面によりゲームの没入感が増えた／はっきりとした色味が出ている”といった声が寄せられている。

高リフレッシュレートをはじめ、色鮮やかな映像、湾曲による没入感が魅力の本製品。「Forza Horizon 6」のような、ウルトラワイドに対応するゲームに打ってつけと言えるだろう。現在は4万円未満の価格帯で販売中なので、湾曲の没入感を体験してみたい人はチェックしてみては？