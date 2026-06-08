ひと世代前のスペックを狙え！ RTX 4050搭載のGALLERIA製15.6型ゲーミングノートが20万円台

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GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPC「GALLERIA RL7C-R45-5N」が販売中だ。過去価格は24万8980円だが、執筆時点では16％オフの20万8757円で購入できる（6月8日時点）。

本製品は、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 4050 Laptop GPU」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5-4800）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

ひと世代前のスペックだけどまだまだ現役！

ドスパラの製品ページによると、「Apex Legends」は最高設定だと160fps（フルHD）、「Fortnite」は最高設定だと85fps（フルHD）、「モンスターハンターワイルズ」は最高設定だと50fps（フルHD）などとしている。

重量級のAAAタイトルは設定変更（アップスケールを活用する手もある）が必要だが、軽めのゲームや軽負荷のeスポーツタイトルは最高設定のままでも快適に遊べるだろう。ひと世代前のスペックだが、最新のゲームタイトルは問題なく遊べるレベルだ。20万円台の予算でゲーミングノートPCを探している人におすすめできる。