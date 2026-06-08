Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第424回
ひと世代前のスペックを狙え！ RTX 4050搭載のGALLERIA製15.6型ゲーミングノートが20万円台
2026年06月08日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPC「GALLERIA RL7C-R45-5N」が販売中だ。過去価格は24万8980円だが、執筆時点では16％オフの20万8757円で購入できる（6月8日時点）。
本製品は、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 4050 Laptop GPU」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5-4800）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
ひと世代前のスペックだけどまだまだ現役！
ドスパラの製品ページによると、「Apex Legends」は最高設定だと160fps（フルHD）、「Fortnite」は最高設定だと85fps（フルHD）、「モンスターハンターワイルズ」は最高設定だと50fps（フルHD）などとしている。
重量級のAAAタイトルは設定変更（アップスケールを活用する手もある）が必要だが、軽めのゲームや軽負荷のeスポーツタイトルは最高設定のままでも快適に遊べるだろう。ひと世代前のスペックだが、最新のゲームタイトルは問題なく遊べるレベルだ。20万円台の予算でゲーミングノートPCを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|ガレリア ゲーミングノートPC 【 RTX 4050 / Core i7-13620H / 32GB / 1TB 】 GALLERIA RL7C-R45-5N Windows 11 Home 15.6インチ 165Hz 動画編集 ゲーム実況 20320-3406
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第423回
トピックス「Forza Horizon 6」に湾曲の没入感を！ 240Hz駆動の34型UWQHDウルトラワイドゲーミングディスプレーが4万円切り
-
第422回
トピックス純正以上のゲームコントローラーを求めるならGameSir T7 Pro Floralがイチオシ！ 花柄と半透明、RGBライトの美しさに見惚れる
-
第421回
トピックス手が小さくてもしっかり握れるホリ製Switch 2用コントローラーが3000円切り
-
第420回
トピックス暑い夏に備えて、高評価のRGBゲーミング冷蔵庫をゲット！ コンパクト/3℃冷蔵/355ml缶2ケース分の容量が魅力
-
第419回
トピックススマホ・タブレットでゲームを遊びたい人におすすめ！ GameSirのホルダー型コントローラーが5000円台
-
第418回
トピックスゲームと普段使い、どっちもしたい！ その願い、HyperX製フルサイズゲーミングキーボードが叶えます
-
第417回
トピックス200Hz駆動のモデルをお得にゲットしたい人に！ JAPANNEXT製23.8型フルHD液晶ゲーミングディスプレーが約1.5万円
-
第416回
トピックスSwitch 2やノートPCなどの画面出力・充電が可能なケーブルが便利すぎる！ これ1本で遊びも仕事もこなせる
-
第415回
トピックスフルHD高画質で遊びたい・仕事したい・作りたい人、RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCはどうでしょう？
-
第414回
トピックス上級者も初心者も満足できるサポート機能が魅力！ 165Hzと0.5msのASUS製27型フルHDゲーミングディスプレーが16％オフ
- この連載の一覧へ