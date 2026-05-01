Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第298回
WQHDデビューに最適！ Pixioの23.8型ゲーミングディスプレーがスマイルSALE中、180Hz駆動モデルが2.9万円
2026年05月01日 09時00分更新
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Pixioの23.8型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Pixioの23.8型ゲーミングディスプレー「PX24Q Pro」が販売中だ。参考価格は3万4980円だが、スマイルSALEにより16％オフの2万9400円で購入できる（4月30日時点）。
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを搭載する23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GTG）、非光沢パネル、HDR、多機能スタンドなど。
WQHD・180Hz・1msにピンときたら買い時かも？
ユーザーレビューを見ると、「ほぼ不満のないディスプレー」「PS5用に最高」「フルHDに不満がある人におすすめ」といった声が寄せられている。フルHDよりワンランク上の解像度が望ましい、高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーが欲しい人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|Pixio ピクシオ PX24Q Pro ゲーミングモニター 23.8インチ 180Hz WQHD Fast IPS 黒 ブラック 多機能スタンド 高さ調整可能 縦横回転
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