WQHDデビューに最適！ Pixioの23.8型ゲーミングディスプレーがスマイルSALE中、180Hz駆動モデルが2.9万円

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Pixioの23.8型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Pixioの23.8型ゲーミングディスプレー「PX24Q Pro」が販売中だ。参考価格は3万4980円だが、スマイルSALEにより16％オフの2万9400円で購入できる（4月30日時点）。

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを搭載する23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GTG）、非光沢パネル、HDR、多機能スタンドなど。

WQHD・180Hz・1msにピンときたら買い時かも？

ユーザーレビューを見ると、「ほぼ不満のないディスプレー」「PS5用に最高」「フルHDに不満がある人におすすめ」といった声が寄せられている。フルHDよりワンランク上の解像度が望ましい、高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーが欲しい人におすすめできそうだ。