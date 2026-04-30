多機能なSwitch 2対応コントローラーがスマイルSALEの対象に！ 10％オフの4139円で購入できる

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GameSirのSwitch・PC・モバイル対応コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのSwitch・PC・モバイル対応コントローラー「GameSir Nova lite2」が販売中だ。参考価格は4599円だが、スマイルSALEにより10％オフの4139円で購入できる（4月30日時点）。

本製品は、Nintendo Switch・Switch 2・PC・モバイルに対応するコントローラー。Bluetooth・有線・ドングルの3種類の接続方式に対応する。そのほか、ドリフトを防ぐホール効果スティックおよびトリガー、プロゲーマー監修のメカニカル円形Dパッド、1000Hzポーリングレート、背面ボタンなどが特徴となっている。

コスパ重視の多機能コントローラー

ユーザーレビューを見ると、「安価・多機能・操作感の良さが◎」「コスパが高い」といった声が寄せられている。コスパ重視の多機能コントローラーを探している人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。