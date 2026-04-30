Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第295回
多機能なSwitch 2対応コントローラーがスマイルSALEの対象に！ 10％オフの4139円で購入できる
2026年04月30日 21時00分更新
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GameSirのSwitch・PC・モバイル対応コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのSwitch・PC・モバイル対応コントローラー「GameSir Nova lite2」が販売中だ。参考価格は4599円だが、スマイルSALEにより10％オフの4139円で購入できる（4月30日時点）。
本製品は、Nintendo Switch・Switch 2・PC・モバイルに対応するコントローラー。Bluetooth・有線・ドングルの3種類の接続方式に対応する。そのほか、ドリフトを防ぐホール効果スティックおよびトリガー、プロゲーマー監修のメカニカル円形Dパッド、1000Hzポーリングレート、背面ボタンなどが特徴となっている。
コスパ重視の多機能コントローラー
ユーザーレビューを見ると、「安価・多機能・操作感の良さが◎」「コスパが高い」といった声が寄せられている。コスパ重視の多機能コントローラーを探している人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|GameSir Nova lite2 PC コントローラー 有線、無線（Bluetooth、2.4GHz）連射機能/マクロ＆ループ機能 1000hzポーリングレートゲームパッド PC、Switch、ios、Android対応 アンチドリフトホール効果スティックゲームコントローラー トリガーストップ 二つ背面ボダン搭載 非対称ランブルモーター付きSwitch/Switch2プロコン 一年保証 日本語説明書 グレー
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