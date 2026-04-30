ゲームと仕事の両立を実現させたい人に◎ e元素のメカニカルゲーミングキーボードが6399円

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e元素メカニカル式ゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、「【日本語配列】e元素メカニカル式ゲーミングキーボード（青軸・ブラック）」が販売中だ。価格は6399円。

本製品は、109キー・日本語配列のフルサイズゲーミングキーボード。取り外し可能な青軸・メカニカルスイッチのほか、RGB LEDバックライト、USB有線接続、手が疲れにくい設計などが特徴となっている。

ゲームと仕事の両立ができるゲーミングキーボード

ユーザーレビューを見ると、「タイピングしやすい」「キースイッチの交換ができるのがいい」といった声が寄せられている。ゲームだけでなく仕事にも使えるキーボードを探している人、青軸のゲーミングキーボードが欲しい人におすすめできそうだ。