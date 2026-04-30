Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第284回
ゲームと仕事の両立を実現させたい人に◎ e元素のメカニカルゲーミングキーボードが6399円
2026年04月30日 18時00分更新
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e元素メカニカル式ゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、「【日本語配列】e元素メカニカル式ゲーミングキーボード（青軸・ブラック）」が販売中だ。価格は6399円。
本製品は、109キー・日本語配列のフルサイズゲーミングキーボード。取り外し可能な青軸・メカニカルスイッチのほか、RGB LEDバックライト、USB有線接続、手が疲れにくい設計などが特徴となっている。
ゲームと仕事の両立ができるゲーミングキーボード
ユーザーレビューを見ると、「タイピングしやすい」「キースイッチの交換ができるのがいい」といった声が寄せられている。ゲームだけでなく仕事にも使えるキーボードを探している人、青軸のゲーミングキーボードが欲しい人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【日本語配列】e元素メカニカル式ゲーミングキーボード 赤軸・青軸を採用 フルサイズ109キー Type-C USB有線接続 全キー防衝突 RGB発光LEDバックライト付き Windows/Mac OS対応 オフィス/ゲーム用JP配列キーボード (青軸・ブラック)
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