今年も来た！ なか卯の「うな重」が980円から展開、親子丼とのあいがけも！

なか卯は4月28日より、「うな重」をはじめとするうなぎ商品を発売します。

▲うな重 並盛 980円、ごはん大盛 1080円

うなぎはじっくり焼いた後に蒸し上げて余分な脂を落とし、旨みを凝縮しているといいます。

さらに、特製だれをつけて焼く工程を3度繰り返すことで、外は香ばしく中はふっくらとした蒲焼に仕上げたとしています。

錦糸卵とともに提供され、甘めで深みのあるタレがうなぎとごはんに絡むというメニューです。

また、うなぎと親子丼を同時に味わえる「うなぎあいがけ親子丼」や、大盛のごはんにうなぎを贅沢に2枚のせた「特盛うな丼」も販売します。

▲うなぎあいがけ親子丼 並盛 1280円、ごはん大盛 1380円、特盛 1980円

▲特盛うな丼 1680円

高コスパうな重が今年も！

手間ひまかけて作られたうな重が、980円からというお手頃な価格帯で食べられるのがうれしいですね。親子丼とのあいがけや特盛など、贅沢感のあるメニューも用意されており、その日の気分やお腹の空き具合で選べるラインアップで展開されます。

この機会に、なか卯のうなぎメニューを気軽に楽しんでみては？

※価格は税込み表記です。