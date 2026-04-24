うまトマ×超厚切り！松屋×松のやで夢のロースかつ誕生

松屋フーズのとんかつ業態「松のや」は、「うまトマ大麦豚ロースかつ定食」を4月29日15時より発売します。

とんかつの松のやに「うまトマ」降臨

牛めしの「松屋」で人気の「うまトマ」シリーズの味わいが、系列の「松のや」にてスピンオフで登場。

ロースかつににんにくの風味とトマトの旨味を引き出したうまトマソースをあわせたメニューを展開します。

▲うまトマ“大麦豚”ロースかつ定食 1050円

大麦豚の甘みのある肉質とサクサクの衣に、にんにくが香るうまトマソースが絡み、半熟玉子を崩すことで味の変化も楽しめるという「うまトマ“大麦豚”ロースかつ」の定食仕立て。

「超厚切りロースかつ」や、チーズを加えた「チーズうまトマ」も展開します。

なお、「うまトマ大麦豚ロースかつ定食」は1週間限定となり、5月6日15時以降は通常のロースかつに切り替える予定です。

▲うまトマ超厚切りロースかつ定食 1280円

▲チーズうまトマ“大麦豚”ロースかつ定食 1250円

▲チーズうまトマ超厚切りロースかつ定食 1480円

▲うまトマロースかつ定食 990円

販売：5月6日15時～

▲チーズうまトマロースかつ定食 1190円

販売：5月6日15時～

「超厚切り」は今だけ！満足感を楽しみたい

松屋で人気の「うまトマ」の味わいをとんかつで楽しめるメニューが登場します。にんにくの風味とトマトの旨味を組み合わせたソースに、サクサクのロースかつが重なり、ご飯が進む味わいが期待できそう！

「超厚切りロースかつ定食」は今だけの期間限定贅沢メニュー。うまトマとあわさった唯一無二のおいしさが気になる人はお早めに。

※価格は税込み表記です。