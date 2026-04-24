ミスドから新感覚「サクぽふん」登場！エアリーな食感がすごいぞ

ミスタードーナツは4月27日より、ドーナツ「サクぽふん」と、フローズンドリンク「シャリもぐフルーツフローズン」を発売します。



「新感覚」をテーマに開発されたという、新商品の発表会に行ってきましたのでご紹介します。

新感覚！エアリードーナツ「サクぽふん」

「サクぽふん」は、ドーナツ表面をごつごつさせ、外は「サクサク」、中が「ぽふん」という2つの食感が合わさることで生まれる新感覚エアリードーナツです。

生地の食感をシンプルに味わえる2種類として、表面にはにはサクぽふんドーナツ生地と相性のよい、ミルクシュガーかカスタードシュガーをまぶして仕上げています。



ミルクシュガー、カスタードシュガー、いずれもれ飽きのこない自然な味わいを追求して開発したといいます。



今回、この新感覚の食感を生み出すために、軽やかな口当たりのドーナツ生地に、ミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライしているとのこと。

ミスタードーナツの担当者のお話では、この食感を生み出すまでにさまざまな失敗があったそうです。油っぽくなってしまったり、すぐにサクサクでなくなってしまうこと、生地がギシギシとしてしまうことなどがありつつも、開発を重ね今のかたちになったとのことでした。

気になる味は？「サクっ」「ふわっ」

発表会ではいち早く商品を試食してきました。



★「サクぽふん ミルクシュガー」

（テイクアウト：248円、イートイン：253円）



まず、ミルクシュガーを実食。



一口食べると、まず「サクっ」、そのあとすぐにふわっとした食感が広がりました。



表面にはミルク風味のシュガーをまぶしてあるので、やさしい甘さを感じます。



「サクっ」の部分は荒くゴツゴツとした口当たりですが、全部食べてみるととても軽やかでした。



★「サクぽふん カスタードシュガー」

（テイクアウト：248円、イートイン：253円）



カスタードシュガーも食感が楽しく、粒子感を感じる表面と、中のフワフワ感とのギャップがたまりません。



表面にはカスタードシュガーをまぶしてあるので、ひとくち食べるとカスタードの豊かな風味を感じます。



個人的にはカスタードが好きなのでこちらの方が好み。軽いのに、満足感があるのでパクパクいけちゃいましたね。



販売は5月下旬ごろまでを予定しているとのことです。

次々変わる食感が楽しい「シャリもぐフルーツフローズン」

また、同時に発売となるフローズンドリンク「シャリもぐフルーツフローズン」は、海外の定番デザートをヒントに開発されたフローズンドリンクです。



これからの季節にぴったりなフルーツ味の氷のシャリシャリ食感と、果肉やフルーツゼリーをミックスした具材の大きさにこだわったことでもぐもぐとした満足感を楽しめる商品です。



ミスタードーナツの担当者のお話では、以下の3つにこだわったということでした。



①氷のシャリシャリ食感

②具材のもぐもぐ感

③味わいへのこだわり



なお、一部地域にて先行で販売されたそうですが、その際も好評だったそうです。



フローズンドリンクを飲むといっきい夏気分に！

「シャリもぐフルーツフローズン」2種も飲んでみました！



★「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」

（テイクアウト：680円、イートイン：693円）

シャリもぐヨンジーガムロは、香港の定番デザートである「ヨンジーガムロ」をヒントに開発したドリンクです。



ヨンジーガムロとはマンゴーやグレープフルーツなどの果物とタピオカをココナッツミルクやマンゴーソースと一緒に食べる香港の定番デザートのこと。

パールタピオカやマンゴーゼリー、グレープフルーツゼリーのもぐもぐ食感を、マンゴー味の氷のシャリシャリ食感をあわせ、隠し味でココナッツミルクが加えています。

まず、一口飲むと具材の多さに驚かされます。次々と入ってくるゼリーや具材、そして氷などの変わっていく食感がとても楽しかったです。



マンゴーのまったりとした甘さが感じられますが、グレープフルーツのさっぱりとした酸味があるからか、甘ったるくないのでごくごくといけちゃいます。



★「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」

（テイクアウト：680円、イートイン：693円）



続くシャリもぐフォンリービンは、台湾の定番デザートである「フォンリービン」をヒントに開発したドリンクです。



「フォンリービン」とは、パイナップルを材料としたかき氷で、パイナップルジュースのような甘さが特徴の台湾の定番デザートです。

具材感のある角切りパイナップルとパインゼリー、ナタデココのもぐもぐ感と、パイン味の氷のシャリシャリ食感で、フルーツの味わいを感じられるすっきりとした味わい。

こちらも一口目から食感が楽しい！パインの風味を強く感じます。かなりすっきりしていました。



氷の“シャリシャリ感”に、フルーツやナタデココ、フルーツゼリーが口いっぱいに広がる“もぐもぐ感”が合わさり、満足感を存分に味わえるフローズンドリンクでした。



販売は9月下旬ごろまでを予定しているとのことです。



発表会では2杯ともいただきましたが、一気に夏気分。これからの季節にぴったりですよね。

いろいろなシチュエーションで

今回、食感にフォーカスを当てた新商品は、おいしいだけでなく、「楽しい！」と思わせてくれました。



友達との待ち合わせや、ほっとひと息つきたい時の休憩時など、おひとりでも、家族や友人とでも。さまざまなシーンで楽しめるなと感じました。

ぜひ新食感を味わいに、ミスドで試してみてください！



（※文中の価格はすべて税込）