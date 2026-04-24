肉欲全開！かつや「カツ入り親子丼」もはやカツ丼超え

かつやは4月28日より、「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」を期間限定販売します。

親子丼の中にとんかつ入り！かつや流新メニュー

とんかつチェーン「かつや」では、ロースかつを中心とした定番メニュー以外にも期間限定で登場する変わり種メニューも話題を集めています。



「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」は、親子丼の中にロースカツを“入れた”という一杯。カツを上にのせるのではなく、卵でとじた親子丼の中に閉じ込めることで、出汁とカツを一体化させた新しいスタイルだといいます。

▲出汁醤油ロースカツ in the 親子丼 979円

出汁でとじた親子丼の中に、揚げたロースカツを入れた一杯です。ロースカツには出汁醤油を合わせており、親子丼のまろやかな味わいと組み合わせています。

割り下と出汁醤油が重なり合う仕立てで、出汁の旨みと肉の満足感が感じられるといいます。

定食スタイルや、テイクアウト向けの弁当もラインアップします。

▲出汁醤油ロースカツ in the 親子鍋定食 1089円

▲出汁醤油ロースカツ in the 親子丼弁当 961円

肉がWでカツ丼以上！

かつや流の親子丼はやっぱりカツ入り。ふわとろ親子丼の中に、サクッと揚げたロースカツを入れたという、ありそうでなかった一杯。つまり、お肉は鶏と豚のダブルということですよね。カツ丼以上の満足感が期待できます！

かつやが打ち出す新しいスタイルの丼メニューを、販売期間にかっこんでみてはどうでしょう。

※価格は税込み表記です。