肉欲全開！かつや「カツ入り親子丼」もはやカツ丼超え

かつやは4月28日より、「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」を期間限定販売します。
親子丼の中にとんかつ入り！かつや流新メニュー
とんかつチェーン「かつや」では、ロースかつを中心とした定番メニュー以外にも期間限定で登場する変わり種メニューも話題を集めています。
「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」は、親子丼の中にロースカツを“入れた”という一杯。カツを上にのせるのではなく、卵でとじた親子丼の中に閉じ込めることで、出汁とカツを一体化させた新しいスタイルだといいます。
▲出汁醤油ロースカツ in the 親子丼 979円
出汁でとじた親子丼の中に、揚げたロースカツを入れた一杯です。ロースカツには出汁醤油を合わせており、親子丼のまろやかな味わいと組み合わせています。
割り下と出汁醤油が重なり合う仕立てで、出汁の旨みと肉の満足感が感じられるといいます。
定食スタイルや、テイクアウト向けの弁当もラインアップします。
▲出汁醤油ロースカツ in the 親子鍋定食 1089円
▲出汁醤油ロースカツ in the 親子丼弁当 961円
肉がWでカツ丼以上！
かつや流の親子丼はやっぱりカツ入り。ふわとろ親子丼の中に、サクッと揚げたロースカツを入れたという、ありそうでなかった一杯。つまり、お肉は鶏と豚のダブルということですよね。カツ丼以上の満足感が期待できます！
かつやが打ち出す新しいスタイルの丼メニューを、販売期間にかっこんでみてはどうでしょう。
※価格は税込み表記です。
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