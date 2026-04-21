やったね！ すき家「スパイシーキーマカレー丼」復活、具沢山のキーマが魅力

すき家は4月28日9時より、「スパイシーキーマカレー丼」（690円）を販売します。
温玉のせで豪華！「スパイシーキーマカレー丼」
これからの暑くなる時期にぴったりの「スパイシーキーマカレー丼」が、昨年に引き続き、今年もすき家に登場します。
▲「スパイシーキーマカレー丼」（並盛）690円、（ごはん大盛）740円
「スパイシーキーマカレー丼」は、ごはんに具沢山なキーマカレーやレタスをのせ、おんたまを添えた商品です。
キーマカレーは、鶏と豚の合い挽き肉、大豆ミート、玉ねぎ、夏野菜のナスや赤ピーマンを使い、食べ応え抜群に仕上げたといいます。
また、辛さを自由自在に調整できる、別添えの「すき家の特製辛口ソース」をかけると、よりスパイシーな味わいへの変化させて楽しめます。
同時に、キーマカレーのスパイシーな味わいとミックスチーズのコクが相性抜群の「チーズスパイシーキーマカレー丼」や、秘伝のタレで煮た牛肉をトッピングした「牛あいがけスパイシーキーマカレー丼」「牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼」も販売します。
▲チーズスパイシーキーマカレ―丼（並盛）830円、（ごはん大盛）880円
▲牛あいがけスパイシーキーマカレー丼（並盛）950円、（ごはん大盛）1000円
▲牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼（並盛）1090円、（ごはん大盛）1140円
これは期待したい！
具材たっぷりでスパイシーなキーマカレーと、まろやかなおんたま、シャキシャキのレタスと、どこをとってもおいしそうでたまりません！
暑くなる時期に食欲をかき立てる一品、ぜひ試してみてください。
（※文中の価格はすべて税込）
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