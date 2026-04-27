また売切予感。マクドナルド「グリマスシェイク」進化して登場

マクドナルドは4月27日より、「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」を期間限定で販売します。

2回連続で早期販売終了の人気シェイクが

リニューアルして復活！

「グリマスシェイク」は、マクドナルドのキャラクター「グリマス」をモチーフにしたシェイクで、過去の販売時にはSNSを中心に話題となり、2回連続で早期販売終了となった人気商品です。

今年はブルーベリー果汁を増量し、味わいとビジュアルの両面で進化させた内容となっています。

▲グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味 Sサイズ190円～、Mサイズ270円～

紫色の見た目が特徴のブルーベリーヨーグルト味のシェイクです。ブルーベリー果汁を従来の1％から2％へと増量し、より果実感のある味わいに仕上げたとしています。

味わいは、クリーミーな口当たりとヨーグルト風味のさっぱりとした要素に加え、ブルーベリーの甘みを組み合わせています。果汁増量により、フルーティーさがより感じられるといいます。

パッケージはグリマスを主役としたデザインを継承しつつ、SサイズとMサイズで異なるデザインを採用しています。

販売は10時30分から閉店までで、24時間営業店舗では翌1時まで提供します。

また、「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」の販売期間中、「Myマクドナルド リワード」会員向けにキャンペーンも実施します。対象期間中にエントリーし、グリマスシェイクを2杯購入すると、オリジナルカップが当たる抽選に応募できます。

対象期間中にエントリーし、グリマスシェイクを2杯購入すると、オリジナルカップが当たる抽選に応募できます。

果汁2倍でリニューアルしたグリマスシェイクが登場！

見た目のインパクトと味わいのバランスで話題になったグリマスシェイクが、果汁増量で再登場します。紫色のビジュアルとフルーティーな味わいの組み合わせは、今回もSNSで話題になりそう！

去年味わった人も、まだ飲んだことがないという人も、この機会に店舗でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。