寿司食べ放題「極 上にぎり寿司コース」時間無制限、予約で10％オフ

ニラックスが展開するブッフェ業態「ニラックスブッフェ」は、4月9日から5月13日までの期間限定で「極 上にぎり寿司コース」をウェブ予約限定で10％オフで提供しています。

「極 上にぎり寿司コース」が予約で10％オフ

ニラックスブッフェでは、ブッフェ料理をはじめ、ドリンクバーや飲茶、にぎり寿司などのオーダーメニューを含む食べ放題コースを提供しています。



「極 上にぎり寿司コース」は、ブッフェ料理に加え、飲茶やにぎり寿司などのオーダーメニューを組み合わせた内容で、ドリンクバー付き・時間無制限で利用できます。



上にぎり寿司は、ランチで5種類、ディナーで6種類を提供。ディナーでは、いくらも用意されます。

上にぎり寿司のネタには、とろける脂と上品な旨みが広がるという「金目鯛」、ほどける食感で蟹の甘みが堪能できるという「本ずわい蟹」のほか、「生帆立」「トロサーモン」「生海老」「いくら（ディナー限定）」をラインアップします。

なお、ニラックスブッフェではサラダやデリ、から揚げ、うどんやラーメンなどの麺類、さらにクレープなどのデザートまで幅広いメニューをそろえます。一部メニューは店舗ごとに異なります。

予約は前日24時までで、各日とも枠に限りがあります。また、仕入れ状況や天候により提供内容が変更となる場合があります。

■実施店舗：

グランブッフェ イオンモール盛岡南

グランブッフェ イオンモール名取

グランブッフェ イオンモール秋田

ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

グランブッフェ ららぽーと 豊洲

ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

グランブッフェ アリオ橋本

ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

串揚げ・串天ブッフェ くし葉 横浜ワールドポーターズ

ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

グランブッフェ イオンモール高岡

THE BUFFET 富山大和

ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

グランブッフェ イオンモール東浦

ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

グランブッフェ イオンモール伊丹

ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

グランブッフェ イオンモール筑紫野

ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

グランブッフェ イオンモールKAGOSHIMA BAY

金目鯛も本ずわい蟹も食べ放題！

定番ネタに加えて上質なネタを含む寿司を食べ放題で楽しめる「極 上にぎり寿司コース」が、ウェブ予約限定で10％オフとなる企画が開催中です。ドリンクバー付きで時間制限がないので、満足感の高い食べ放題を楽しめそうです。

ゴールデンウィーク中の、ちょっと特別な外食として足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。