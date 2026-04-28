寿司食べ放題「極 上にぎり寿司コース」時間無制限、予約で10％オフ

ニラックスが展開するブッフェ業態「ニラックスブッフェ」は、4月9日から5月13日までの期間限定で「極 上にぎり寿司コース」をウェブ予約限定で10％オフで提供しています。
「極 上にぎり寿司コース」が予約で10％オフ
ニラックスブッフェでは、ブッフェ料理をはじめ、ドリンクバーや飲茶、にぎり寿司などのオーダーメニューを含む食べ放題コースを提供しています。
「極 上にぎり寿司コース」は、ブッフェ料理に加え、飲茶やにぎり寿司などのオーダーメニューを組み合わせた内容で、ドリンクバー付き・時間無制限で利用できます。
上にぎり寿司は、ランチで5種類、ディナーで6種類を提供。ディナーでは、いくらも用意されます。
上にぎり寿司のネタには、とろける脂と上品な旨みが広がるという「金目鯛」、ほどける食感で蟹の甘みが堪能できるという「本ずわい蟹」のほか、「生帆立」「トロサーモン」「生海老」「いくら（ディナー限定）」をラインアップします。
なお、ニラックスブッフェではサラダやデリ、から揚げ、うどんやラーメンなどの麺類、さらにクレープなどのデザートまで幅広いメニューをそろえます。一部メニューは店舗ごとに異なります。
予約は前日24時までで、各日とも枠に限りがあります。また、仕入れ状況や天候により提供内容が変更となる場合があります。
■実施店舗：
グランブッフェ イオンモール盛岡南
グランブッフェ イオンモール名取
グランブッフェ イオンモール秋田
ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原
ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷
ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間
ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田
ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY
グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン
ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉
ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク
グランブッフェ ららぽーと 豊洲
ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛
グランブッフェ アリオ橋本
ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡
ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜
エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ
ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名
ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ
串揚げ・串天ブッフェ くし葉 横浜ワールドポーターズ
ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター
グランブッフェ イオンモール高岡
THE BUFFET 富山大和
ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和
ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター
ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス
エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷
ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ
グランブッフェ イオンモール東浦
ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田
ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳
ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地
ブッフェ フォールームス あべのキューズモール
グランブッフェ イオンモール伊丹
ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北
ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ
ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中
グランブッフェ イオンモール筑紫野
ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本
グランブッフェ イオンモールKAGOSHIMA BAY
金目鯛も本ずわい蟹も食べ放題！
定番ネタに加えて上質なネタを含む寿司を食べ放題で楽しめる「極 上にぎり寿司コース」が、ウェブ予約限定で10％オフとなる企画が開催中です。ドリンクバー付きで時間制限がないので、満足感の高い食べ放題を楽しめそうです。
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