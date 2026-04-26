SUBARUは、同社がサポートするラリーチーム「SUBARU TEAM ARAI」（ドライバー新井敏弘選手／コ・ドライバー安藤裕一選手）が5月8～10日に奈良県にて開催される、2026年JAF全日本ラリー選手権の第3戦「YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良」より、新車両「SUBARU Boxer Rally spec.Z（スバル ボクサー ラリー スペック ゼット）」（略してBRZ）で参戦することを発表しました。

究極のラリーマシン！ AWD＆ターボ化されたBRZ

SUBARUの究極のラリーマシンにするという思いを込めて、「SUBARU Boxer Rally spec.Z」と名付けられたとおり、FRレイアウトのSUBARU BRZをベースに、徹底的にチューニングされています。

外観はSUPER GTに参戦するSUBARU BRZのようなオーバーフェンダーが印象的。また、リアにはスワンネックタイプのウイングが取り付けられています。

エンジンは市販の2.4L 水平対向エンジンをベースにターボ化し、280馬力以上を発生。可能な限り車体の中央（フロントエンジン車なのでドライバー側）に寄せてマウントされています。さらにAWD（四輪駆動）化したほか、トランスミッションもシーケンシャル6速化がなされているとのこと。

足回りは今まで参戦していたWRX S4をベースにしたものとのこと。リアはほぼほぼ流用しているそうです。

会場ではアイドリング状態ではあるものの、エンジン音を披露。市販のSUBARU BRZとは異なる野太いターボサウンドを響かせていました。

WRX S4からBRZへ──マシンチェンジの理由とは？

さて、どうしてBRZをベースにした四輪駆動モデルを投入したのでしょう？ SUBARUスポーツ車両企画室の山田大輔担当部長は「私たちは長年WRX S4で参戦しており、アベレージスピードの高いコースでは、今もポテンシャルはトップレベルにあると感じています。一方でツイスティなコースでは、WRX S4の大きく重たいボディーがハンデになってしまっているという事実があります。そこでライバルに近づけるべくBRZを選択しました」と説明。

レギュレーションの関係でライバルに比べて70kg近い重量ハンデはあるものの、もともと低重心な車種にさらなるマスの中央化を進めることで、バランスがよく、フロントにかかるタイヤの負担が減るなどのメリットが見込めるそうです。「四輪駆動のラリーカーとしてはベストな数字だと思っています」と自信を見せました。