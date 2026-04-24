タッチ、フリック、キーボード。入力手段は数あるなか、やはりロマンを感じるのが手書き入力（そう思いませんか）。

でも、「iPadのツルツルした画面じゃどうもアイデアが湧かない！」。かとって、紙のノートだとあとから検索できないし、どんどんかさばる」。でも「やっぱりペンじゃなきゃ嫌だ！」「E-Ink特有のあの質感が好き！」という手書き派もまだまだ多いはず。

この製品、そんな手書き派の終着駅とも言えるデバイスなんじゃないかなぁ。それがiFLYTEKの「AINOTE 2」です。

筆者もこれまで数々のタブレットや電子メモを試してきましたが、思考速度を加速させるような端末にはなかなか出会えませんでした。使ってみて「率直にこれはいいな」と感じました。使い勝手もですが、Androidを採用していてアプリを追加できるところとかもいい。（全部ではありませんが）。

しかも、手書きで図や文字を柔軟に描きながら、同時に会議の音声を録音して文字起こしまでしてくれるのです。というわけで、次のページからはこのタブレットの良いところと、購入前に知っておきたい注意点を解説します。

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