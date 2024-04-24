オートフォーカスアイウェア「ViXion01」、二子玉川 蔦屋家電などで販売開始
ViXionは4月19日より、オートフォーカスアイウェア「ViXion01」（ヴィクシオンゼロワン）を二子玉川 蔦屋家電（東京）、エディオン蔦屋家電（広島）、Kibidango Storeで販売開始する。
ViXion01は、眼の酷使や加齢にともなう見え方の課題解決をサポートするアイウェア。見る距離に応じてレンズの形状が瞬時に変化し、近くも遠くもスムーズなピント調節体験を提供できる。
取り扱い開始店舗は以下の通り。
二子玉川 蔦屋家電
営業時間：10時～20時
定休日： 年中無休（元日を除く）
所在地： 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット
二子玉川 蔦屋家電 ECサイト
URL：https://store.tsite.jp/item-detail/electronics/40207.html
エディオン蔦屋家電
営業時間：10時～20時
定休日： 年中無休（元日を除く）
所在地： 広島県広島市南区松原町3番1-1号 EKICITY HIROSHIMA 1階-3階
Kibidango Store
URL： https://store.kibidango.com/products/vixion01