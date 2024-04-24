ASCII STARTUPについて

メルマガはこちらから

PAGE
TOP

  1. ASCII STARTUP
  2. IoT/ハード
  3. オートフォーカスアイウェア「ViXion01」、二子玉川 蔦屋家電などで販売開始
  • はてなブックマーク シェアボタン
  • LinkedIn シェアボタン

オートフォーカスアイウェア「ViXion01」、二子玉川 蔦屋家電などで販売開始

文● ASCII

　ViXionは4月19日より、オートフォーカスアイウェア「ViXion01」（ヴィクシオンゼロワン）を二子玉川 蔦屋家電（東京）、エディオン蔦屋家電（広島）、Kibidango Storeで販売開始する。

　ViXion01は、眼の酷使や加齢にともなう見え方の課題解決をサポートするアイウェア。見る距離に応じてレンズの形状が瞬時に変化し、近くも遠くもスムーズなピント調節体験を提供できる。

　取り扱い開始店舗は以下の通り。

二子玉川 蔦屋家電
　営業時間：10時～20時
　定休日： 年中無休（元日を除く）
　所在地： 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット

二子玉川 蔦屋家電 ECサイト
　URL：https://store.tsite.jp/item-detail/electronics/40207.html

エディオン蔦屋家電
　営業時間：10時～20時
　定休日： 年中無休（元日を除く）
　所在地： 広島県広島市南区松原町3番1-1号 EKICITY HIROSHIMA 1階-3階

Kibidango Store
　URL： https://store.kibidango.com/products/vixion01

■関連サイト

「ASCII STARTUPウィークリーレビュー」配信のご案内

ASCII STARTUPでは、「ASCII STARTUPウィークリーレビュー」と題したメールマガジンにて、国内最先端のスタートアップ情報、イベントレポート、関連するエコシステム識者などの取材成果を毎週月曜に配信しています。興味がある方は、以下の登録フォームボタンをクリックいただき、メールアドレスの設定をお願いいたします。

合わせて読みたい編集者オススメ記事

最大600kgまで対応の自律走行昇降型搬送ロボット「StarLift600」

最大600kgまで対応の自律走行昇降型搬送ロボット「StarLift600」

2024.04.15
ユカイ工学、見守りロボットに新サービス「こども生活習慣サポート」

ユカイ工学、見守りロボットに新サービス「こども生活習慣サポート」

2024.04.17
テキストデータを読み、要約・整理するAIツール

テキストデータを読み、要約・整理するAIツール

2024.04.22