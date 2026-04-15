Amazonセール情報大紹介！ 第1638回
カメラ・音・映像すべてが“ソニー全部入り”スマホ。Xperia 1 VII、割引中
2026年04月15日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで8％オフ】ソニー Xperia 1 VIIをチェック！
ソニー Xperia 1 VIIがAmazonで割引対象。参考価格204,600円のところ、8％オフの189,200円で販売中。
ソニーのXperia 1 VII。カメラの性能が評価されることが多いが、音や画面も含めて、さまざまな要素の完成度が高い。スペック表だけでは見えにくい部分まで、ちゃんと作られている。
ハイエンドなスマホはどれも完成度が高いが、その中でもカメラ・音・映像、すべてのバランスの良さで選べる1台。価格は安くはないかもしれないが、いま割引中なので、ちょっと覗いてみるのもアリかも。
①AIで構図まで任せられるカメラ
AIカメラワークやオートフレーミングに対応。被写体を追いながらフレームに収めてくれるので、動きのある場面でも撮影しやすい。超広角や広角での撮影にも対応している。
②ウォークマンとBravia由来の音と画面
有線接続時の高音質化や、圧縮音源を補正するDSEE Ultimateに対応。ディスプレイは約6.5インチの有機ELで1〜120Hz駆動、前後の照度センサーで明るさや色を自動で調整する。
③Snapdragon 8 Elite＋5000mAhで長く使える構成
Snapdragon 8 Eliteにメモリ12GB、ストレージ256GBの構成。バッテリーは5000mAhで2日持ち。外で使う時間が長い日でも、そのまま使える。OSアップデートは4回、セキュリティ更新は6年対応。長く使う前提の仕様になっている。
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