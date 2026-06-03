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Amazonセール情報大紹介！ 第1837回

タブレットは動画の見やすさが命 90Hz対応/4スピーカーのGalaxy Tab 11型が今ならほぼ4万円に！

2026年06月03日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】Samsung タブレット「Samsung Galaxy Tab A11+」をチェック！

　Samsungのタブレット「Samsung Galaxy Tab A11+」がAmazonで割引対象。参考価格48,070円のところ、16％オフの40,264円で販売中。

　タブレットって、結局いちばん使うのは動画だったりする。YouTubeを流しっぱなしにしたり、Netflixを見たり、ベッドで電子書籍を開いたり。そういう毎日の使い方だと、ディスプレイの滑らかさやスピーカーの音で、動画の見やすさはかなり変わってくる。今回セール対象になっている「Galaxy Tab A11+」は、90Hzの高リフレッシュレートでスピーカーを4ヵ所に備えた11型モデル。今ならほぼ4万円の特別価格だ。

アマゾンでSamsung タブレット「Samsung Galaxy Tab A11+」を入手

①90Hz対応液晶とDolby Atmos対応4スピーカー

　11型ディスプレイはリフレッシュレート最大90Hzに対応し、動画やSNSも滑らかな表示で楽しめる。Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーも備え、映画やライブ映像もタブレット単体で迫力あるサウンドを再生できる。

②128GBストレージとmicroSD最大2TB拡張

　128GBストレージを内蔵するほか、microSDカードは最大2TBまで対応。動画ダウンロードや電子書籍、写真保存など容量を使う用途でも、本体側へデータをまとめて保存できる。

③Galaxy AI機能や25W急速充電

　「かこって検索」やGeminiにも対応するほか、顔認証機能も搭載。7,040mAhバッテリーと25W超高速充電を備え、動画視聴やブラウザー、電子書籍も長時間楽しめる。

アマゾンでSamsung タブレット「Samsung Galaxy Tab A11+」を入手
 

・商品名：タブレット「Samsung Galaxy Tab A11+」
・メーカー名：Samsung

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