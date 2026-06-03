モトローラで19,800円。8GB/128GBで90Hz対応のSIMフリー機

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】Motorola（モトローラ）motog05をチェック！

モトローラのSIMフリースマホ「moto g05」がAmazonで割引対象。参考価格21,636円のところ、8％オフの19,800円で販売中。

スマホって、LINEを返して、地図を開いて、ブラウザーを見て、SNSを切り替えて……と、毎日かなり触る。その中で地味に気になるのが、アプリ切り替えの引っかかりや容量不足だ。

moto g05は、8GBメモリや128GBストレージを搭載するほか、90Hz対応の6.7型ディスプレイも備えたモデル。毎日使うスマホとして気になる部分を押さえてきた。

①8GB/128GB・90Hz対応構成

moto g05は、リフレッシュレート90Hz対応の6.7型HD+ディスプレイを搭載したSIMフリースマホ。MediaTek Helio G81 Extremeや8GBメモリ、128GBストレージも備える。ノッチレスデザインも採用する。

②5,000万画素カメラとステレオ搭載

Dolby Atmos対応のバスブーストステレオスピーカーを搭載し、重低音を強化したサウンドにも対応。5,000万画素カメラやナイトビジョン機能も備える。5,200mAhバッテリーも搭載する。

③NFC・防水防塵対応

NFCやIP52防塵防水に対応するほか、USB Type-Cや3.5mmイヤホンマイクジャックも搭載。Wi-Fi 5GHzやBluetooth 5.4にも対応し、指紋認証や顔認証も利用できる。