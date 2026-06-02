Amazon限定RTX 5050モデル、144Hz対応ゲーミングノート「Cyborg 15」が19万円台に

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【Amazonスマイルセール】MSI ゲーミングノートPC「Cyborg 15（B13WEKG-1182JP）」をチェック！

MSIのゲーミングノートPC「Cyborg 15（B13WEKG-1182JP）」がAmazonスマイルセール対象。過去価格224,800円のところ、11％オフの199,800円で販売中。

RTX 5000シリーズ搭載ノートも各社から出揃ってきたが、価格はまだ高め。「Cyborg 15」はAmazon限定のRTX 5050モデルで、Core i7-13620Hや16GBメモリ、リフレッシュレート144Hz対応ディスプレイを搭載する。価格は19万円台だ。

①144Hzで滑らかな映像表示

15.6型フルHDディスプレイはリフレッシュレート144Hz駆動に対応。FPSやバトロワ系ゲームでも映像がカクつきにくく、視点移動の多いシーンでも敵や周囲の動きを追いやすい。普段使いでもスクロール時の表示が滑らかだ。

②Amazon限定RTX 5050モデル

Amazon限定モデルとしてGeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載。Core i7-13620Hや16GBメモリも組み合わせた構成。USB3.2 Gen2 Type-Cは映像出力やUSB PDにも対応する。

③サイバーパンク風デザインを採用

半透明素材や独特の曲線模様を使った本体デザインも特徴。RGBバックライト付きキーボードも搭載し、サイバーパンク風の世界観を演出している。Wi-Fi 6Eや有線LANも備える。

製品スペック

【CPU】Core i7-13620H

【GPU】GeForce RTX 5050 Laptop GPU

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】15.6型フルHD、リフレッシュレート144Hz

【無線】Wi-Fi 6E

【OS】Windows 11 Home