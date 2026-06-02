Amazonセール情報大紹介！ 第1834回
Amazon限定RTX 5050モデル、144Hz対応ゲーミングノート「Cyborg 15」が19万円台に
2026年06月02日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルセール】MSI ゲーミングノートPC「Cyborg 15（B13WEKG-1182JP）」をチェック！
MSIのゲーミングノートPC「Cyborg 15（B13WEKG-1182JP）」がAmazonスマイルセール対象。過去価格224,800円のところ、11％オフの199,800円で販売中。
RTX 5000シリーズ搭載ノートも各社から出揃ってきたが、価格はまだ高め。「Cyborg 15」はAmazon限定のRTX 5050モデルで、Core i7-13620Hや16GBメモリ、リフレッシュレート144Hz対応ディスプレイを搭載する。価格は19万円台だ。
①144Hzで滑らかな映像表示
15.6型フルHDディスプレイはリフレッシュレート144Hz駆動に対応。FPSやバトロワ系ゲームでも映像がカクつきにくく、視点移動の多いシーンでも敵や周囲の動きを追いやすい。普段使いでもスクロール時の表示が滑らかだ。
②Amazon限定RTX 5050モデル
Amazon限定モデルとしてGeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載。Core i7-13620Hや16GBメモリも組み合わせた構成。USB3.2 Gen2 Type-Cは映像出力やUSB PDにも対応する。
③サイバーパンク風デザインを採用
半透明素材や独特の曲線模様を使った本体デザインも特徴。RGBバックライト付きキーボードも搭載し、サイバーパンク風の世界観を演出している。Wi-Fi 6Eや有線LANも備える。
製品スペック
【CPU】Core i7-13620H
【GPU】GeForce RTX 5050 Laptop GPU
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】15.6型フルHD、リフレッシュレート144Hz
【無線】Wi-Fi 6E
【OS】Windows 11 Home
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