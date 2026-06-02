Amazonセール情報大紹介！ 第1835回
結局、こういうメモリ16GBで3年保証ノートが一番長く使われる。mouseの15.6型が11万円切り【スマイルセール最終日】
2026年06月02日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルセール】マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse A5（A5A5A01SR1SIW1104AZ）」をチェック！
マウスコンピューターの15.6型ノートPC「mouse A5（A5A5A01SR1SIW1104AZ）」がAmazonスマイルセール対象。参考価格123,800円のところ、11％オフの109,800円で販売中。
ノートPCって、安さだけで選ぶと後からじわじわ不満が出てくる。ブラウザーのタブをいくつか開いただけで重くなる。オンライン会議をしながら資料を見ようとすると動きが鈍い。結局、「もう少し余裕ある構成にしておけばよかった」と感じる場面はかなり多い。
だからこそ、今回のスマイルセールで真っ先に推したいのがマウスコンピューターの15.6型ノートPC「mouse A5」だ。16GBメモリに3年保証も備え、「結局、こういうのが一番困らない」と確信させてくれる、かなり堅実な1台だ。
①Ryzen 5と16GBメモリ搭載
AMD Ryzen 5 7430Uと16GBメモリ、500GB NVMe SSDを搭載。ブラウザーやOffice系ソフトを複数開きながらの作業も進めやすく、15.6型フルHDノングレア液晶で資料作成や表計算も見やすい構成だ。
②HDMIと有線LANも備える
HDMIとUSB Type-Cから映像出力できるほか、有線LAN端子も搭載。自宅や職場で外部ディスプレイを並べた環境も作りやすく、Wi-Fi 6EやBluetooth 5も備えた仕事向け構成となっている。
③3年保証と365日電話サポート
3年間のセンドバック修理保証に加え、24時間365日の電話サポートも用意。本体重量は約1.62kg、USB PD入力対応のUSB Type-Cも採用しており、長く使う仕事用ノートとしても気になってくる1台だ。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 7430U
【メモリ】16GB
【ストレージ】500GB NVMe SSD
【ディスプレイ】15.6型 フルHD ノングレア
【通信】Wi-Fi 6E、Bluetooth 5
【端子】USB Type-C、HDMI、有線LAN
【保証】3年保証・24時間365日電話サポート
【重量】約1.62kg
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