このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1835回

結局、こういうメモリ16GBで3年保証ノートが一番長く使われる。mouseの15.6型が11万円切り【スマイルセール最終日】

2026年06月02日 19時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse A5（A5A5A01SR1SIW1104AZ）」をチェック！

　マウスコンピューターの15.6型ノートPC「mouse A5（A5A5A01SR1SIW1104AZ）」がAmazonスマイルセール対象。参考価格123,800円のところ、11％オフの109,800円で販売中。

　ノートPCって、安さだけで選ぶと後からじわじわ不満が出てくる。ブラウザーのタブをいくつか開いただけで重くなる。オンライン会議をしながら資料を見ようとすると動きが鈍い。結局、「もう少し余裕ある構成にしておけばよかった」と感じる場面はかなり多い。

　だからこそ、今回のスマイルセールで真っ先に推したいのがマウスコンピューターの15.6型ノートPC「mouse A5」だ。16GBメモリに3年保証も備え、「結局、こういうのが一番困らない」と確信させてくれる、かなり堅実な1台だ。

アマゾンでマウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse A5（A5A5A01SR1SIW1104AZ）」を入手

①Ryzen 5と16GBメモリ搭載

　AMD Ryzen 5 7430Uと16GBメモリ、500GB NVMe SSDを搭載。ブラウザーやOffice系ソフトを複数開きながらの作業も進めやすく、15.6型フルHDノングレア液晶で資料作成や表計算も見やすい構成だ。

②HDMIと有線LANも備える

　HDMIとUSB Type-Cから映像出力できるほか、有線LAN端子も搭載。自宅や職場で外部ディスプレイを並べた環境も作りやすく、Wi-Fi 6EやBluetooth 5も備えた仕事向け構成となっている。

③3年保証と365日電話サポート

　3年間のセンドバック修理保証に加え、24時間365日の電話サポートも用意。本体重量は約1.62kg、USB PD入力対応のUSB Type-Cも採用しており、長く使う仕事用ノートとしても気になってくる1台だ。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 7430U

【メモリ】16GB

【ストレージ】500GB NVMe SSD

【ディスプレイ】15.6型 フルHD ノングレア

【通信】Wi-Fi 6E、Bluetooth 5

【端子】USB Type-C、HDMI、有線LAN

【保証】3年保証・24時間365日電話サポート

【重量】約1.62kg

アマゾンでマウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse A5（A5A5A01SR1SIW1104AZ）」を入手
 

・商品名：15.6型ノートPC「mouse A5（A5A5A01SR1SIW1104AZ）」
・メーカー名：mouse

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
￥9,999
2
【整備済み品】軽量薄型 ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第10世代Core i5 - メモリ 8GB - SSD 256GB - Webカメラ内蔵 - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - Win11搭載 - MS Office 2021
【整備済み品】軽量薄型 ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第10世代Core i5 - メモリ 8GB - SSD 256GB - Webカメラ内蔵 - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - Win11搭載 - MS Office 2021
￥32,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ AMD Ryzen™ 7 7735HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動17.4時間 重量1.59kg ルナグレー 83K700HAJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ AMD Ryzen™ 7 7735HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動17.4時間 重量1.59kg ルナグレー 83K700HAJP ノートPC
￥119,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
￥98,800
5
NEC LAVIE 国内生産 ノートパソコン 25夏 N15Slim 15.3 型 AMD Ryzen™ 5 7535HS メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動14.6時間 重量1.6kg ルナグレー
NEC LAVIE 国内生産 ノートパソコン 25夏 N15Slim 15.3 型 AMD Ryzen™ 5 7535HS メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動14.6時間 重量1.6kg ルナグレー
￥135,557

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,576
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,390
3
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,412
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥640
5
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,690
6
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,680
7
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,358
8
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
￥999
9
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,645
10
UGREEN LANケーブル CAT8 メッシュLANケーブル カテゴリー8 コネクタ 超光速25Gbps/2000MHz CAT8準拠 イーサネットケーブル 爪折れ防止 シールド モデム ルータ PS3 PS4 Xbox等に対応 1M
UGREEN LANケーブル CAT8 メッシュLANケーブル カテゴリー8 コネクタ 超光速25Gbps/2000MHz CAT8準拠 イーサネットケーブル 爪折れ防止 シールド モデム ルータ PS3 PS4 Xbox等に対応 1M
￥748

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン