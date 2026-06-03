15型ノートの“あの重苦しさ”が薄い。1.6kg/1.89mmに軽量薄型化したNEC LAVIE Slim

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【Amazonで割引中】NEC 15.3型ノートPC「LAVIE N15 Slim」をチェック！

NECの15.3型ノートPC「LAVIE N15 Slim」がAmazonで割引対象。参考価格203,500円のところ、26％オフの150,303円で販売中。

15型ノートって、画面は見やすい。でも、毎日カバンへ入れて持ち歩くには少し気合いがいる。結局、「今日は置いていくか」となりやすく、据え置き専用みたいな使い方になっている人も多いはずだ。

今回紹介するLAVIE N15 Slimは、そんな“昔の15型ノート感”を薄くしてきたモデル。約1.6kgへ抑えた薄型ボディで、15.3型クラスとしては持ち出しやすさも意識した1台になっている。

①16:10 IPS液晶パネル＋Ryzen 7構成

AMD Ryzen 7 7735HSや16GBデュアルチャネルメモリ、512GB PCIe SSDを搭載。15.3型WUXGA IPS液晶は縦が長い16:10比率に加え、広視野角・高輝度・ノングレア仕様だ。

②USB PD対応Type-CやWi-Fi 7も装備

USB Type-CはUSB Power Delivery3.0（パワーオフUSB充電機能付き）やDisplayPort出力機能にも対応。重量約1.6kg、厚さ18.9mmの薄型ボディにWi-Fi 7やBluetooth 5.4も備え、“昔の据え置き15型”っぽさを抑えた構成となっている。

③Office 2024付属、13.8時間バッテリー駆動にも対応

Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024を搭載するほか、JEITA測定法Ver.3.0準拠で約13.8時間のバッテリー駆動にも対応。720p Webカメラやステレオマイク、プライバシーシャッターも備える。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 7735HS

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB PCIe SSD

【ディスプレイ】15.3型 WUXGA IPS（1920×1200）

【通信】Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4

【Office】Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024

【重量】約1.6kg