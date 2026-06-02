「2〜3泊なのにスーツケース？」背負って動ける40L旅リュックという選択肢

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【Amazonスマイルセール】tomtoc ライトウェイ トラベルバックパック「Navigator-T66」をチェック！

tomtocのライトウェイ トラベルバックパック「Navigator-T66」がAmazonスマイルセール対象。過去価格10,990円のところ、22％オフの8,593円で販売中。

2〜3泊くらいの移動って、意外とバッグ選びが難しい。普通のリュックだと荷物が入りきらない。でもスーツケースを持っていくほどでもない。駅の階段や混雑した電車を移動していると、「もっと身軽に動けないかな」と思う場面はかなり多い。

そんな中で選択肢に入ってくるのが、数日分の荷物を背負って動けるうえに180°フルオープン構造を採用したライトウェイ トラベルバックパック「Navigator-T66」だ。駅の階段や乗り換えでも、スーツケースより身軽に移動しやすい。

①40L大容量で、2泊3日〜4泊5日にも対応

旅行用バックパックとして設計された40Lモデル。着替えや洗面用品、ガジェット類までまとめて収納でき、2泊3日〜4泊5日ほどの旅行にも対応する。サイドベルトも備え、荷物が少ない時は厚みを抑えて持ち歩ける。

②機内持ち込み・保安検査に便利

PC収納部は180°までフルオープン可能。主室を開けずにノートPCを確認しやすく、空港の保安検査でも扱いやすい。天面・側面ハンドルも備え、頭上収納棚や検査カゴから取り出しやすい。

③スマート収納システム

17.3型ノートPC収納に加え、13インチiPad用ポケットも搭載。フロント、トップ、サイドの各部にも収納を備え、パスポートやスマホなど、移動中によく使う小物も分けて収納しやすい。