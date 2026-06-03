Amazonセール情報大紹介！ 第1838回
防災用品って、使う時に充電切れてる。乾電池でも使えるGENTOS LEDランタンが3980円
2026年06月03日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】GENTOS（ジェントス）LEDランタン「EX-450H」をチェック！
GENTOSのLEDランタン「EX-450H」がAmazonで割引対象。参考価格9,878円のところ、60％オフの3,980円で販売中。
防災用にライトを置いていても、いざ使おうとした時に充電が切れていた、というのは意外とありがちだ。モバイルバッテリーや充電式ライトは便利だが、“普段使わない物”ほど放置されやすい。だからこそ、専用充電池だけでなく乾電池でも動くランタンは、停電用として1台あるとかなり心強い。
①充電池＋乾電池の2WAY対応
専用リチウムポリマー充電池に加え、単1形アルカリ電池3本にも対応。USB充電式ランタンとして普段使いしながら、停電時は乾電池でも使用できる。白色 強モードでは最大1100ルーメン、約4時間点灯に対応する。
②白色・昼白色・暖色の3色切替
白色・昼白色・暖色の3色調色と無段階調光に対応。暖色光量がランダムに変化する「キャンドルモード」も搭載する。さらに、カバー全体が発光する「シャドーレストップカバー」を採用。影ができにくい点も特徴だ。
③IP66準拠の耐塵・耐水仕様
IP66準拠の耐塵・耐水性能に加え、1m落下耐久にも対応。逆さまに吊るせるビルトインフックのほかハンガーフックも付属。本体サイズは約直径106.9×高さ195.3mm、重量は約642g。
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