組みたい自作PC構成まるわかり!! 第127回
【今月の自作PCレシピ】ゲームもクリエイティブもAIもおまかせ、24スレッドのハイスペックPCを組む
2026年05月02日 11時00分更新
パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。
そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。
”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。
GWのアキバは特価が盛りだくさん
大型連休に合わせて特価品が盛りだくさんとなっているPCパーツショップ。コストを抑えたショップ独自のBTO PCもいいが、連休を使って自分の手で、イチから組むのも楽しいひと時となること間違いなしだ。
ゴールデンウィーク真っ盛りのなか紹介する自作レシピは、ドスパラ秋葉原本店スタッフが提案してくれたインテルCore Ultraをベースに組んだマシンだ。
コンセプトはシーンを選ばず使えるマルチPC
コンセプトはゲームに趣味の動画編集、AI画像生成など、シーンを選ばずにいろいろとできるハイスペックなPCとのこと。そのためCPUには、ゲームとクリエイティブに強いインテル最新の「Core Ultra 7 270K Plus」をチョイス。
そしてビデオカードには、NVIDIAのミドルハイクラスGPUとなるGeForce RTX 5070 12GB、またはRTX 5070 Ti 16GB搭載ビデオカードを組み合わせ。最大6倍までフレームレートを引き上げられるマルチフレーム生成を活用することで、最高画質でのWQHD/4Kゲーミングを実現できるうえ、趣味で楽しむのに問題ないAI処理能力を備えるのがポイントだ。
|Core Ultra 7 270K Plusの性能を引き出す万能PC
|CPU
|インテル「Core Ultra 7 270K Plus」
（LGA 1851、24コア/24スレッド、 最大5.5GHz）
|5万9800円
|CPUクーラー
|ドスパラセレクト「L360M2-BK」
（簡易水冷、360mmラジエーター）
|9980円
|マザーボード
|ASUS「TUF GAMING Z890-PLUS WIFI」
（インテルZ890、ATX）
|3万5800円
|メモリー
|Crucial 「Crucial Pro OC Gaming Memory DDR5-6400 32GB CP2K16G64C38U5B」
（16GB×2、DDR5-6400）
|6万4800円
|ストレージ
|ドスパラセレクト「PGX4-010TA1」
（M.2 SSD 1TB、PCIe4.0×4）
|2万3480円
|ビデオカード
|Palit「GeForce RTX 5070 Infinity 3 12GB NE75070019K9-GB2050S」（GeForce RTX 5070、12GB GDDR7）
|9万7800円
|PCケース
|Okinos「Air Cross」
（ミドルタワー）
|9980円
|電源ユニット
|ドスパラセレクト「850W-GOLD-ATX31-BK」
（850W、80PLUS GOLD）
|1万4480円
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home」パッケージ版
|1万6780円
|総額（税込）
|33万2900円
※価格は5月1日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。
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