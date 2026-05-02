パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

GWのアキバは特価が盛りだくさん

大型連休に合わせて特価品が盛りだくさんとなっているPCパーツショップ。コストを抑えたショップ独自のBTO PCもいいが、連休を使って自分の手で、イチから組むのも楽しいひと時となること間違いなしだ。

ゴールデンウィーク真っ盛りのなか紹介する自作レシピは、ドスパラ秋葉原本店スタッフが提案してくれたインテルCore Ultraをベースに組んだマシンだ。

コンセプトはシーンを選ばず使えるマルチPC

コンセプトはゲームに趣味の動画編集、AI画像生成など、シーンを選ばずにいろいろとできるハイスペックなPCとのこと。そのためCPUには、ゲームとクリエイティブに強いインテル最新の「Core Ultra 7 270K Plus」をチョイス。

そしてビデオカードには、NVIDIAのミドルハイクラスGPUとなるGeForce RTX 5070 12GB、またはRTX 5070 Ti 16GB搭載ビデオカードを組み合わせ。最大6倍までフレームレートを引き上げられるマルチフレーム生成を活用することで、最高画質でのWQHD/4Kゲーミングを実現できるうえ、趣味で楽しむのに問題ないAI処理能力を備えるのがポイントだ。

※価格は5月1日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。