このページの本文へ

前へ 1 2 3 次へ

ZEFT G62BHをレビュー

木材×強力エアフローの個性派ミニタワーゲーミングPCはいかが？机の上で見て良し使って良しの1台

2026年06月10日 10時00分更新

文● 宮崎真一 編集●ジサトライッペイ／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
ZEFT G62BH

　PCを机の上に置く場合、フルタワーのような圧迫感のあるサイズよりも、ミニタワーやミドルタワーを選びたい。また、目に留まる機会が多くなるので、できれば洒落たデザインがいい。今回紹介するパソコンショップSEVENのゲーミングPC「ZEFT G62BH」は、そんな人にオススメしたい。

　本機はPCケースにLian Liの「A3-mATX-WD」を採用し、省スペース性とデザイン性を両立したモデルだ。では、詳しく見ていこう。

ZEFT G62BH

パソコンショップSEVENのコンパクトゲーミングPC「ZEFT G62BH」。標準構成の直販価格は43万9780円（送料無料）　

ZEFT G62BHの主なスペック（標準構成）
CPU インテル「Core Ultra 7 270K Plus」
（24コア/24スレッド、最大5.5GHz）
CPUクーラー Cooler Master「MasterLiquid 240 Core II MLW-D24M-A18PA-R1 」（簡易水冷、240mmラジエーター）
マザーボード ASRock「B860M Pro RS WiFi」（インテルB860、Micro-ATX）
メモリー 32GB（32GB×1）、DDR5-5600
ストレージ Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E」
（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
ビデオカード GeForce RTX 5070、12GB GDDR7
通信規格 有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.3
PCケース Lian Li「A3-mATX-WD Black」（Micro-ATX、ミニタワー）
電源ユニット SilverStone「SST-DA850R-GMA」（850W、80 PLUS GOLD）
OS Microsoft「Windows 11 Home」
サイズ 194（W）×443（D）×321.5（H）mm
直販価格 43万9780円

フロントには木材、トップにはメッシュを採用

　まずはZEFT G62BHの外観から触れていこう。サイズは194（W）×443（D）×321.5（H）mmと非常にコンパクト。フロントパネルに木材を使用し、木製の机との親和性はかなり高い。ほかの部分は真っ黒なカラーリングでかなり落ち着いた雰囲気。両側面とトップパネルは全面がメッシュとなっており風通しは抜群だ。

ZEFT G62BH

トップパネルもメッシュ構造で風通しが優れている

ZEFT G62BH

コンパクトなサイズだが、内部スペースはかなり余裕がある

ZEFT G62BH

フロントパネルの内側には防塵フィルターがあり、掃除がしやすい

前へ 1 2 3 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています