PCを机の上に置く場合、フルタワーのような圧迫感のあるサイズよりも、ミニタワーやミドルタワーを選びたい。また、目に留まる機会が多くなるので、できれば洒落たデザインがいい。今回紹介するパソコンショップSEVENのゲーミングPC「ZEFT G62BH」は、そんな人にオススメしたい。



本機はPCケースにLian Liの「A3-mATX-WD」を採用し、省スペース性とデザイン性を両立したモデルだ。では、詳しく見ていこう。

ZEFT G62BHの主なスペック（標準構成） CPU インテル「Core Ultra 7 270K Plus」

（24コア/24スレッド、最大5.5GHz） CPUクーラー Cooler Master「MasterLiquid 240 Core II MLW-D24M-A18PA-R1 」（簡易水冷、240mmラジエーター） マザーボード ASRock「B860M Pro RS WiFi」（インテルB860、Micro-ATX） メモリー 32GB（32GB×1）、DDR5-5600 ストレージ Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E」

（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオカード GeForce RTX 5070、12GB GDDR7 通信規格 有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.3 PCケース Lian Li「A3-mATX-WD Black」（Micro-ATX、ミニタワー） 電源ユニット SilverStone「SST-DA850R-GMA」（850W、80 PLUS GOLD） OS Microsoft「Windows 11 Home」 サイズ 194（W）×443（D）×321.5（H）mm 直販価格 43万9780円

フロントには木材、トップにはメッシュを採用

まずはZEFT G62BHの外観から触れていこう。サイズは194（W）×443（D）×321.5（H）mmと非常にコンパクト。フロントパネルに木材を使用し、木製の机との親和性はかなり高い。ほかの部分は真っ黒なカラーリングでかなり落ち着いた雰囲気。両側面とトップパネルは全面がメッシュとなっており風通しは抜群だ。