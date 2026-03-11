2026年3月11日、インテルは「Core Ultra 200Sシリーズ」の後継となる「Core Ultra 200S Plusシリーズ」の投入を正式に発表。同時に、「Core Ultra 7 270K Plus」および「Core Ultra 5 250K Plus」の2モデル、さらに各々の内蔵GPU機能がない（KF）2モデルの存在も明らかにした。ソケット形状は前世代と共通であるため、既存のインテル800シリーズチップセット搭載マザーボードに搭載できる。

北米における予想価格はそれぞれ299ドルと199ドル（いずれもK付きモデル）、発売日は2026年3月26日。現時点で国内価格や発売日についての発表はないが、Core Ultra 7 270K Plusが5万5000円、Core Ultra 5 250K Plusが3万5000円前後程度になるだろうと（筆者が勝手に）予想している。

Core Ultra 200S Plusシリーズの開発コードが「Arrow Lake-S Refresh」であることからも、基本設計は先代Core Ultra 200Sシリーズ（Arrow Lake-S）と同じであるが、ただのクロック増モデルにわざわざ「Plus」と付けるわけがない。

そこで、本稿ではインテルの発表資料をベースに、Core Ultra 200S Plusシリーズでは「何がプラス」されたのか解き明かすことにしよう。

Eコアがプラス、メモリークロックもプラス

Core Ultra 200S Plusシリーズ最大の「プラス要素」はEコアクラスターの増設だ。Core Ultra 7 270K PlusのEコアは16基。Core Ultra 7 265Kの12基に比べて、Eコアを4基追加している。つまり、Eコアクラスターが1基増えた計算になる。同様にCore Ultra 5 250KはEコアが12基で、Core Ultra 5 245Kの8基に対し、4基増加している。

ここで注目したい点は、Core Ultra 7 270K PlusはCore Ultra 9 285Kのスペックにほぼ並んでいるが、最大ブーストクロックはかろうじて後者が勝っているという点だ。Core Ultra 9 285Kの発表時価格は589ドル、現在でも北米において550ドル前後で流通しているところに、それと遜色のないスペックのCore Ultra 7 270K Plusを299ドルで投入したことになる。

今回インテルがCore Ultra 9 290K Plusを出さなかった理由は、Eコアがこれ以上増やせないためである。Core Ultra 9 285KのEコアを増やすには、コンピュートタイルそのものの設計変更が避けられないため、クロック増などで対応するしか手がないからだ。後述するプラス要素を含めても、クロックを上げたCore Ultra 9 290K Plusでは厳しいと判断したのだろう。

さらに追加要素として、Core Ultra 200S Plusシリーズではダイ間（D2D）クロックが最大900MHz向上。Core Ultra 200SシリーズのK付きモデルのD2Dクロックは2.1GHzで、200S Plusシリーズは3GHzだ。Core Ultra 200SシリーズのK付きモデルでは「Intel 200S Boost」を有効にすると3.2GHzにオーバークロックされる。対して、Core Ultra 200S PlusシリーズはIntel 200S Boostを使わなくてもD2Dクロックが相当高速化されていることになる。

もう1つのプラス要素はメモリーまわりの強化だ。Core Ultra 200SシリーズではDDR5-6400が定格最大クロックだったが、Core Ultra 200S PlusシリーズではDDR5-7200に引き上がっている。ここに関しては、CPUが安くなったのにDDR5モジュールが高額なのでトータルではあまり安くなった感じはしない。



しかし、Intel 200S Boost＋高クロックメモリーで性能（特にゲーム）が改善することを考えると、Intel 200S BoostなしでD2Dクロックを引き上げ、高クロックメモリーもサポートしたCore Ultra 200S Plusシリーズの性能はそれなりに期待できるだろう。ちなみに、Core Ultra 200S PlusシリーズにおいてもIntel 200S Boostはサポートされているが、DDR5-8000までの対応という点に変更はない。

さらに、Core Ultra 200S Plusシリーズでは4ランクのCUDIMMモジュールもサポートされる。4ランクCUDIMMはモジュールあたり最大128GBの容量を確保できるため、メモリーを山のように積みたいエンスージアスト（そのような人はXeonやRyzen Threadripperを選ぶのではないか、というツッコミはさておき）にとっては良いニュースだ。



なお、4ランクCUDIMMは既存のインテルZ890チップセット搭載マザーボードでサポートしているが、今の情勢を考えると4ランクCUDIMMの入手性は決して良くないだろう。

ゲーミング性能は平均13〜15％の向上

肝心の性能はどうなのか？ まだレビュー段階にも入っていないため、公式の資料を引用するしかないが、それによるとCore Ultra 200S Plusシリーズのゲーミング性能はCore Ultra 200Sシリーズよりも平均13〜15％向上しているそうだ。

また、ブランディングで競合するRyzen 7 9700XやRyzen 5 9600Xに対し、Core Ultra 200S Plusシリーズはマルチスレッド性能において最大2倍。この点においてゲーマーはもちろんクリエイターにもお買い得なCPUであるとインテルは主張している。ただし、Ryzenとのゲーム比較データは出ていないため、このあたりは今後のレビューで明らかにしていきたい。