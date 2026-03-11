このページの本文へ

270K Plusは299ドルで250K Plusは199ドル、米国基準で2026年3月26日販売開始

インテル「Core Ultra 7 270K Plus」「Core Ultra 5 250K Plus」を発表！270K Plusは同コア数のCore Ultra 9 285Kより250ドルも安い

2026年03月11日 22時00分更新

文● 加藤勝明（KTU）　編集●ジサトライッペイ／ASCII

Core Ultra 7 270K Plus、Core Ultra 5 250K Plus

　2026年3月11日、インテルは「Core Ultra 200Sシリーズ」の後継となる「Core Ultra 200S Plusシリーズ」の投入を正式に発表。同時に、「Core Ultra 7 270K Plus」および「Core Ultra 5 250K Plus」の2モデル、さらに各々の内蔵GPU機能がない（KF）2モデルの存在も明らかにした。ソケット形状は前世代と共通であるため、既存のインテル800シリーズチップセット搭載マザーボードに搭載できる。

　北米における予想価格はそれぞれ299ドルと199ドル（いずれもK付きモデル）、発売日は2026年3月26日。現時点で国内価格や発売日についての発表はないが、Core Ultra 7 270K Plusが5万5000円、Core Ultra 5 250K Plusが3万5000円前後程度になるだろうと（筆者が勝手に）予想している。

Core Ultra 7 270K Plus、Core Ultra 5 250K Plus

インテルの報道資料より。Core Ultra 200S Plusシリーズは「インテル最速のゲーミング向けデスクトッププロセッサー」であると記載があるが、重要な点は右端。エンスージアスト向けではあるが「ドルあたりの性能」を向上させたと言っている。筆者の記憶違いでなければ、今までコンシューマー向け製品でインテルがこういった文言を使ったことはない。つまり、インテルは今自分が“青コーナー”にいることを自覚しているのだ

　Core Ultra 200S Plusシリーズの開発コードが「Arrow Lake-S Refresh」であることからも、基本設計は先代Core Ultra 200Sシリーズ（Arrow Lake-S）と同じであるが、ただのクロック増モデルにわざわざ「Plus」と付けるわけがない。

　そこで、本稿ではインテルの発表資料をベースに、Core Ultra 200S Plusシリーズでは「何がプラス」されたのか解き明かすことにしよう。

Eコアがプラス、メモリークロックもプラス

　Core Ultra 200S Plusシリーズ最大の「プラス要素」はEコアクラスターの増設だ。Core Ultra 7 270K PlusのEコアは16基。Core Ultra 7 265Kの12基に比べて、Eコアを4基追加している。つまり、Eコアクラスターが1基増えた計算になる。同様にCore Ultra 5 250KはEコアが12基で、Core Ultra 5 245Kの8基に対し、4基増加している。

　ここで注目したい点は、Core Ultra 7 270K PlusはCore Ultra 9 285Kのスペックにほぼ並んでいるが、最大ブーストクロックはかろうじて後者が勝っているという点だ。Core Ultra 9 285Kの発表時価格は589ドル、現在でも北米において550ドル前後で流通しているところに、それと遜色のないスペックのCore Ultra 7 270K Plusを299ドルで投入したことになる。

　今回インテルがCore Ultra 9 290K Plusを出さなかった理由は、Eコアがこれ以上増やせないためである。Core Ultra 9 285KのEコアを増やすには、コンピュートタイルそのものの設計変更が避けられないため、クロック増などで対応するしか手がないからだ。後述するプラス要素を含めても、クロックを上げたCore Ultra 9 290K Plusでは厳しいと判断したのだろう。

　さらに追加要素として、Core Ultra 200S Plusシリーズではダイ間（D2D）クロックが最大900MHz向上。Core Ultra 200SシリーズのK付きモデルのD2Dクロックは2.1GHzで、200S Plusシリーズは3GHzだ。Core Ultra 200SシリーズのK付きモデルでは「Intel 200S Boost」を有効にすると3.2GHzにオーバークロックされる。対して、Core Ultra 200S PlusシリーズはIntel 200S Boostを使わなくてもD2Dクロックが相当高速化されていることになる。

Core Ultra 7 270K Plus、Core Ultra 5 250K Plus

Core Ultra 200S PlusシリーズはEコアが4基増加しただけではなく、D2Dクロックが最大900MHz向上。Intel 200S Boostを使わなくても、それに近い効果を得られることが期待される

Core Ultra 7 270K Plus、Core Ultra 5 250K Plus

Core Ultra 200S Plusシリーズと、その近傍の製品とのスペック比較。受領した資料では公開されていない情報が多いが、まあ確実だろうという項目に関しては「*」を付けてある。恐らく本稿が掲載になると同時にインテルのARK（https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/ark.html）で公開されるはずだ

　もう1つのプラス要素はメモリーまわりの強化だ。Core Ultra 200SシリーズではDDR5-6400が定格最大クロックだったが、Core Ultra 200S PlusシリーズではDDR5-7200に引き上がっている。ここに関しては、CPUが安くなったのにDDR5モジュールが高額なのでトータルではあまり安くなった感じはしない。

　しかし、Intel 200S Boost＋高クロックメモリーで性能（特にゲーム）が改善することを考えると、Intel 200S BoostなしでD2Dクロックを引き上げ、高クロックメモリーもサポートしたCore Ultra 200S Plusシリーズの性能はそれなりに期待できるだろう。ちなみに、Core Ultra 200S PlusシリーズにおいてもIntel 200S Boostはサポートされているが、DDR5-8000までの対応という点に変更はない。

　さらに、Core Ultra 200S Plusシリーズでは4ランクのCUDIMMモジュールもサポートされる。4ランクCUDIMMはモジュールあたり最大128GBの容量を確保できるため、メモリーを山のように積みたいエンスージアスト（そのような人はXeonやRyzen Threadripperを選ぶのではないか、というツッコミはさておき）にとっては良いニュースだ。

　なお、4ランクCUDIMMは既存のインテルZ890チップセット搭載マザーボードでサポートしているが、今の情勢を考えると4ランクCUDIMMの入手性は決して良くないだろう。

ゲーミング性能は平均13〜15％の向上

　肝心の性能はどうなのか？　まだレビュー段階にも入っていないため、公式の資料を引用するしかないが、それによるとCore Ultra 200S Plusシリーズのゲーミング性能はCore Ultra 200Sシリーズよりも平均13〜15％向上しているそうだ。

　また、ブランディングで競合するRyzen 7 9700XやRyzen 5 9600Xに対し、Core Ultra 200S Plusシリーズはマルチスレッド性能において最大2倍。この点においてゲーマーはもちろんクリエイターにもお買い得なCPUであるとインテルは主張している。ただし、Ryzenとのゲーム比較データは出ていないため、このあたりは今後のレビューで明らかにしていきたい。

Core Ultra 7 270K Plus、Core Ultra 5 250K Plus

Core Ultra 7 270K Plusと265Kのゲームによる比較。新しめの「Assassin’s Creed Shadows」では4％しかフレームレートが伸びないが、「Shadow of the Tomb Raider」や「Hitman 3」といった古めのタイトルでは大きく伸びている

Core Ultra 7 270K Plus、Core Ultra 5 250K Plus

こちらはCore Ultra 5 250K Plusと245Kの比較。ここでも「F1 25」などの新しめのタイトルでは10％以下だが、やや古めの「Borderlands 3」や「Far Cry 6」では20％以上伸びている

Core Ultra 7 270K Plus、Core Ultra 5 250K Plus

Ryzen 7 9700XやRyzen 5 9600Xとの比較。これはゲームでなくCGレンダリングにおける性能比較である。この分野であれば当然コア数の多いCore Ultra 200S Plusシリーズが圧勝。ゲーム比較を出していないことはさておき、クリエイティブな処理も考えているなら、Core Ultra 200S Plusシリーズだよね？　というインテルのメッセージは読み取れる

