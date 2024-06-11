5月23日、ASRockはインテルCPU「Core Ultra 200S Plusシリーズ」の機能「200S Boost」を使用したオーバークロック実演イベントを開催した。オーバークロックと聞くと一部のパソコンマニアのキケンな行為のイメージを持たれているようだが、今回のイベントは「Core Ultra 200S Plusを使えば気軽にオーバークロックを楽しめる」ことを紹介。PCをより楽しく快適に使えるようになるOC啓蒙イベントだ。

イベントの前半はCore Ultra 200S Plusシリーズの紹介で、後半はオーバークロック解説と実演だった。出演したASRockの原口有司氏とインテルの矢内洋祐氏は、安全にオーバークロックを行なう方法や注意点などを、わかりやすく丁寧に解説した。

Core Ultra 200S Plusシリーズは万能

一般用途からゲームまでこなせる製品

前半のセッションは、人気の最新CPU「インテル Core Ultra 200S Plus」シリーズの紹介。インテルの矢内さんによる解説だ。冒頭で矢内氏は、インテル Core Ultra 200S Plusをひとことで紹介した。

「特にクリエイティブの性能に強い。10万円のCPUにも負けない馬力があるCPU。ゲームに弱いと思われがちですがそんなことはなく、一般用途からクリエイター、ゲームも遊ぶみなさんに最適なコスパに優れたCPUです」

矢内氏は、その理由を解説していく。まずは自身のデスクトップを撮影してきたスクリーンショットを会場のスクリーンに映した。その画面にはゲームをプレイしながら、YouTube Studioで配信をし、さらにDiscordと表計算ソフトが起動していた。矢内氏は「みなさんのデスクトップも、こんな状況ですよね？」と質問すると、来場者たちは大きくうなずく。

確かに多くのPCゲーマーはゲームプレイ中にYouTubeを見たりDiscordでコミュニケーションをとったりしながら遊んでいるだろう。原口氏も例外ではなく、「私もブラウザーのタブは常に30～40個は開いている。みんなゲーム以外になにかしらのソフトを立ち上げているはず」と語る。矢内氏は、そういう“ながら”の仕事をするときに仕事しているのがE-Coreだと言う。

矢内氏によると、インテルCPUは競合メーカーと比べてゲームに弱いと言われているが、ハイフレームレートのゲームに弱いだけだそうだ。4Kの高画質で遊ぶ場合、ボトルネックになるのはGPUなので、「CPUは競合メーカーの製品と大差ない」そうだ。