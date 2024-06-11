前へ 1 2 3 次へ

ASRock×インテル Core Ultra 200S Plus、秋葉原で開催した安心・安全なオーバークロック実演イベントが大盛況！

文●佐藤ポン　編集●北村／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　5月23日、ASRockはインテルCPU「Core Ultra 200S Plusシリーズ」の機能「200S Boost」を使用したオーバークロック実演イベントを開催した。オーバークロックと聞くと一部のパソコンマニアのキケンな行為のイメージを持たれているようだが、今回のイベントは「Core Ultra 200S Plusを使えば気軽にオーバークロックを楽しめる」ことを紹介。PCをより楽しく快適に使えるようになるOC啓蒙イベントだ。

　イベントの前半はCore Ultra 200S Plusシリーズの紹介で、後半はオーバークロック解説と実演だった。出演したASRockの原口有司氏とインテルの矢内洋祐氏は、安全にオーバークロックを行なう方法や注意点などを、わかりやすく丁寧に解説した。

自作PC系のイベントでおなじみのASRock・原口有司氏。ATXケースにMini-ITXマザーボードを組み込んだ変態的なPCを持参した

インテルの技術本部で技術サポート業務を担当する矢内洋祐氏。持参したPCはなんと私物。搭載されているマザーボードはASRockの「Z890 LiveMixer WiFi」だった。

会場はソフマップAKIBAパソコン・デジタル館8階の「eSports Studio AKIBA」で、イベントの様子はYouTubeのソフマップゲーミングとASRock公式チャンネルで配信された

会場のeSports Studio AKIBAは大盛況だった。用意された座席はいっぱいになってしまい、立ち見客が出るほど

Core Ultra 200S Plusシリーズは万能
一般用途からゲームまでこなせる製品

　前半のセッションは、人気の最新CPU「インテル Core Ultra 200S Plus」シリーズの紹介。インテルの矢内さんによる解説だ。冒頭で矢内氏は、インテル Core Ultra 200S Plusをひとことで紹介した。

　「特にクリエイティブの性能に強い。10万円のCPUにも負けない馬力があるCPU。ゲームに弱いと思われがちですがそんなことはなく、一般用途からクリエイター、ゲームも遊ぶみなさんに最適なコスパに優れたCPUです」

　矢内氏は、その理由を解説していく。まずは自身のデスクトップを撮影してきたスクリーンショットを会場のスクリーンに映した。その画面にはゲームをプレイしながら、YouTube Studioで配信をし、さらにDiscordと表計算ソフトが起動していた。矢内氏は「みなさんのデスクトップも、こんな状況ですよね？」と質問すると、来場者たちは大きくうなずく。

矢内氏のデスクトップ。2枚の4Kモニターに、ゲームやDiscordが並んでいる

原口氏が「同じような環境の人は？」と聞くと、参加者の大半が挙手！

　確かに多くのPCゲーマーはゲームプレイ中にYouTubeを見たりDiscordでコミュニケーションをとったりしながら遊んでいるだろう。原口氏も例外ではなく、「私もブラウザーのタブは常に30～40個は開いている。みんなゲーム以外になにかしらのソフトを立ち上げているはず」と語る。矢内氏は、そういう“ながら”の仕事をするときに仕事しているのがE-Coreだと言う。

　矢内氏によると、インテルCPUは競合メーカーと比べてゲームに弱いと言われているが、ハイフレームレートのゲームに弱いだけだそうだ。4Kの高画質で遊ぶ場合、ボトルネックになるのはGPUなので、「CPUは競合メーカーの製品と大差ない」そうだ。

前へ 1 2 3 次へ
ASRock トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
04月
05月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
02月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
04月
05月
07月
08月
09月
10月
11月
2018年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
10月
11月
12月
2017年
01月
02月
03月
04月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2016年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
11月
12月
2015年
02月
04月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2014年
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2013年
01月
05月
06月
07月
10月
11月
12月
2012年
01月
03月
04月
05月
06月
08月
09月
10月
11月
2011年
01月
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2010年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
2009年
04月
08月
10月
2008年
01月
02月
2007年
02月
03月
06月
07月
08月
11月
2006年
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
2005年
07月
10月
2004年
08月
09月