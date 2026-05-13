AI食事管理アプリ「あすけん」、1週間の食事傾向や改善のヒントを提供する「ふりかえりレポート」β版提供開始

株式会社askenは5月11日に、同社が運営するAI食事管理アプリ「あすけん」において、新機能「ふりかえりレポート」β版の提供開始を発表した。「あすけん」独自のデータ分析とAIを活用して、日々の食事記録をレポートにまとめ、食生活を1週間単位で振り返ることができるという。

「ふりかえりレポート」β版は、「あすけん」が保有する構造化された食品データベースと食事記録データをもとに、ユーザーの食生活の傾向を独自に分析。その分析結果から、AIを用いてパーソナライズされたフィードバックを提供する。1週間の傾向として総括された情報を受け取ることで、ユーザーは「自身の食生活の傾向」や「日々のがんばりの成果」、「次の改善ポイント」などを捉えやすくなるとしている。

特徴として、あすけん栄養士キャラクター「未来さん」からの1週間の食事傾向をまとめたフィードバックや、栄養素の摂取状況をもとに、適正量から外れている栄養素（過剰または不足）についての改善アドバイスを提示。食生活の傾向を俯瞰することで、日々の記録だけでは気づきにくい課題や、今の自分に必要な「改善のヒント」を意識できるとのこと。

摂取カロリーや健康度、野菜摂取量、歩数の推移をグラフでまとめて確認可能。1週間の食生活や活動量の変化を一覧で振り返ることができるという。

また、ユーザーが「続けられている」という手応えを得やすい設計を採用。たとえカロリーオーバーや栄養素が適正量から外れてしまう日があっても、1週間単位で調整できている変化や、自分では気づきにくい「良い変化」が可視化されることで、次の1週間のモチベーションにつながるとしている。

同機能は「あすけん」の有料サービスである「あすけんプレミアムサービス」に加入しているユーザーが利用可能とのこと。現在はβ版としての提供であり、引き続き機能の精度向上に取り組み、食事記録体験のさらなる向上を目指すとしている。