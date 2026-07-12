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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第72回

iPhoneユーザーにとっての最強イヤホン「AirPods Pro 3」が貴重なセール

2026年07月12日 13時50分更新

文● 二子／ASCII

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　完全ワイヤレスイヤホンは数あれど、iPhoneユーザーにとって最強とも言える存在が「AirPods Pro 3」でしょう。高音質だけでなく、リアルタイム翻訳や心拍数センサーなど、コンピューターメーカーらしい機能で一杯なんです！

AirPods

iPhoneユーザーなら欲しい「AirPods Pro 3」がセール中！（画像をタップすると外部サイトに移動します）

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究極のコンピューティングオーディオ
iPhoneユーザーならやっぱり「AirPods」 上位モデルが買い

　そのAirPods Pro 3の代表的な機能を挙げていくと、まずはライブ翻訳。Apple Intelligenceに対応したiPhoneとの組み合わせで、外国語の相手との会話がリアルタイムで翻訳されます。相手がAirPodsでなくても、iPhoneの画面で翻訳内容を見せることが可能です。

「AirPods Pro 3」については以下の記事もチェック！

実機を触ってわかった！ AirPods Pro 3の装着感とノイキャンがもたらす没入体験はイヤホン好き必見

「AirPods Pro 3」は、音楽を聴くためのツールを超えて、ヘルスケアデバイスとしても便利になりました。実機を試したのでレポートします。

　もう1つが心拍数センサー。スマートウォッチのように運動の負荷が測定できるので、Apple Watchを持っていなかったり、一緒に持って出なくても運動量を記録可能です。このほかにも強力なANCや空間オーディオ、「探す」アプリでの検索など、とにかく機能が豊富。iPhoneユーザーなら必ず欲しくなるイヤホン、今なら13％オフの3万4800円です！

Image from Amazon.co.jp
Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
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　AirPods Pro 3ほどの機能が必要でないなら、ANC付きバージョンの「AirPods 4」もオススメ。こちらは20％オフの2万3800円。ライブ翻訳に「探す」での検索はあって、こちらも機能的には十分です。

Image from Amazon.co.jp
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
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