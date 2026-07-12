iPhoneユーザーにとっての最強イヤホン「AirPods Pro 3」が貴重なセール

完全ワイヤレスイヤホンは数あれど、iPhoneユーザーにとって最強とも言える存在が「AirPods Pro 3」でしょう。高音質だけでなく、リアルタイム翻訳や心拍数センサーなど、コンピューターメーカーらしい機能で一杯なんです！

究極のコンピューティングオーディオ

iPhoneユーザーならやっぱり「AirPods」 上位モデルが買い

そのAirPods Pro 3の代表的な機能を挙げていくと、まずはライブ翻訳。Apple Intelligenceに対応したiPhoneとの組み合わせで、外国語の相手との会話がリアルタイムで翻訳されます。相手がAirPodsでなくても、iPhoneの画面で翻訳内容を見せることが可能です。

もう1つが心拍数センサー。スマートウォッチのように運動の負荷が測定できるので、Apple Watchを持っていなかったり、一緒に持って出なくても運動量を記録可能です。このほかにも強力なANCや空間オーディオ、「探す」アプリでの検索など、とにかく機能が豊富。iPhoneユーザーなら必ず欲しくなるイヤホン、今なら13％オフの3万4800円です！

AirPods Pro 3ほどの機能が必要でないなら、ANC付きバージョンの「AirPods 4」もオススメ。こちらは20％オフの2万3800円。ライブ翻訳に「探す」での検索はあって、こちらも機能的には十分です。