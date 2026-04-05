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2026春アニメ大特集 第16回

【2026春アニメまとめ】新年度とともに放映＆配信開始！ 80作品以上の春アニメを全部チェック！

2026年04月05日 16時30分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

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　新学期、新生活の始まる4月。春アニメ特集もスタート。80本以上の作品を紹介予定なので、しっかりチェックしてほしい！

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