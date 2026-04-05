2026春アニメ大特集 第16回
【2026春アニメまとめ】新年度とともに放映＆配信開始！ 80作品以上の春アニメを全部チェック！
2026年04月05日 16時30分更新
新学期、新生活の始まる4月。春アニメ特集もスタート。80本以上の作品を紹介予定なので、しっかりチェックしてほしい！
2026春アニメタイトル一覧
（タイトルをクリックすると各アニメの紹介記事にジャンプします）
- この中に、綾小路を狙う、ホワイトルームの刺客がいる。
『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』
- 『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 3rd season』
- 君のいる季節を、再び。
『春夏秋冬代行者 春の舞』
- どうしよう、好きだ、大好きだ…！
『ガンバレ！中村くん！！』
- まっ赤なウソだ！ トマトのようにね！
『ZIP!アニメ劇場「うそ探偵トマント」』
- 王子様釣りあげちゃった！？ 婚約破棄からはじまる幸せラブコメディ♡
『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』
- TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』
- 必ず生きて帰る――
『最強の王様、二度目の人生は何をする？ Season2』
- とびこめ！混沌の沼。
『ドロヘドロ Season2』
- 世界の崩壊を止めるため、1000年前に時間逆行！ 本格異世界ファンタジー！
『大賢者リドルの時間逆行』
- 探偵が“事件のたびに殺される”掟破りミステリー
『また殺されてしまったのですね、探偵様』
- 『氷の城壁』
- 石器時代から現代文明まで、科学史200万年を駆け上がる！ 前代未聞のクラフト冒険譚（アドベンチャー）、ここに開幕！
『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終（ファイナル）シーズン第3クール
- 俺は、魔物を喰えば喰うほど、強くなる！
『魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～』
- 宇佐から始まるお米とごはんと子どもたちの物語
『こめかみっ！Girls』
- 全世界シリーズ累計5600万部突破の大人気転生エンターテインメント、分割5ク－ルで第4期開幕！
『転生したらスライムだった件 第4期』
- 神VS人類最終闘争＜ラグナロク＞続闘
『終末のワルキューレⅢ』
- どんな想いの先も、わたしたちならきっと――
『霧尾ファンクラブ』
- 輪廻は廻り、才能は今に蘇る。
『リィンカーネーションの花弁』
- 「本がなければ作ればいい！」 ひとりの少女の情熱が世界を動かす――
『本好きの下剋上 領主の養女』
- 熱い絆で、絶望を溶かせ。
『スノウボールアース』
- 私を見ろ
『NEEDY GIRL OVERDOSE』
- ゆかいな神様たちとの、ほのぼの生活――。
『神の庭付き楠木邸』
- イタリアと日本をわくわく冒険！
ピノ＆シノビー
- 『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』
- 目指すは頂（いただき）――噺で、勝つ！
TVアニメ『あかね噺』
- 抗え、その運命に。
『黄泉のツガイ』
- 13人でいざ舞台へ！ 音楽祭開幕！
『魔入りました！入間くん』第4シリーズ
- 気ままに、わくわく。ごゆるりな旅、はじめました。
『リラックマ ～ごゆるり夢の旅～』
- 食べるだけを見てるだけ。それがこんなにも幸せ！
『メイドさんは食べるだけ』
- 『カナン様はあくまでチョロい』
- 九〇〇―― 呪いとともに、生きる者。
『MAO』
- 踏み出せ、最強で（仮）な大冒険。
『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』
- 少年の夢を乗せた新幹線は、シンカリオンにチェンジする！
『新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版』
- 小さいけれど、だれよりもやさしいねずみくんとたのしい一日の はじまり はじまり
『ねずみくんのチョッキ』
- 知られてはいけない―― 魔法使いの「絶対の秘密」
『とんがり帽子のアトリエ』
- ヒミツで交わる、ふたりの想い
『魔法の姉妹ルルットリリィ』
- これは、私がゴーストになるまでの物語。
『ゴーストコンサート : missing Songs』
- てめぇら、超絶トサカにくるぜ…！ 前代未聞のニワトリ復讐劇、開幕!!
『ニワトリ・ファイター』
- めざせ！キラキラのバズリウムチェンジ！ みんなのおねがい かなえちゃお！
『おねがいアイプリ』
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