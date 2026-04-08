Switch・PC・モバイルに接続できて、有線・無線どちらも対応！ GameSirのコントローラーがコスパ高し

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「GameSir Nova lite2」をチェック

Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch 2・PC・モバイルに対応するコントローラー「GameSir Nova lite2」が販売中だ。価格は4599円。

本製品は、Nintendo Switch 2・初代Switch・PC・モバイル（iOS/Android）専用のコントローラー。有線・ドングル・Bluetoothの接続方式に対応している。ドリフトを防止するホール効果スティックのほか、トリガーストップ機能、1000Hzポーリングレート、マッピング可能な背面ボタンなどが特徴となっている。

コスパ良好のコントローラー

ユーザーレビューを見ると、「コスパ良好」「基本的に設定なく使える」といった声が寄せられている。無線接続に関する懸念がいくつか見受けられるが、「有線接続は優秀」と評するユーザーもいる。気になる人はチェックしてみては？