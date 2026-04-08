Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第169回
Switch・PC・モバイルに接続できて、有線・無線どちらも対応！ GameSirのコントローラーがコスパ高し
2026年04月08日 17時00分更新
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「GameSir Nova lite2」をチェック
Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch 2・PC・モバイルに対応するコントローラー「GameSir Nova lite2」が販売中だ。価格は4599円。
本製品は、Nintendo Switch 2・初代Switch・PC・モバイル（iOS/Android）専用のコントローラー。有線・ドングル・Bluetoothの接続方式に対応している。ドリフトを防止するホール効果スティックのほか、トリガーストップ機能、1000Hzポーリングレート、マッピング可能な背面ボタンなどが特徴となっている。
コスパ良好のコントローラー
ユーザーレビューを見ると、「コスパ良好」「基本的に設定なく使える」といった声が寄せられている。無線接続に関する懸念がいくつか見受けられるが、「有線接続は優秀」と評するユーザーもいる。気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|GameSir Nova lite2 PC コントローラー 有線、無線（Bluetooth、2.4GHz）連射機能/マクロ＆ループ機能 1000hzポーリングレートゲームパッド PC、Switch、ios、Android対応 アンチドリフトホール効果スティックゲームコントローラー トリガーストップ 二つ背面ボダン搭載 非対称ランブルモーター付きSwitch/Switch2プロコン 一年保証 日本語説明書 グレー
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