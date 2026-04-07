ゲームも仕事もこれ一台でこなせる！ Core 7 240H＆RTX 5060搭載のゲーミングノートがタイムセールで22万円台

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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15 B2RW」が販売中だ。タイムセールにより、22万4800円で購入できる。

Core 7 240H＆RTX 5060を搭載

Cyborg 15 B2RWは、インテル「Core 7 240H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Home、リフレッシュレートは144Hzなどとなっている。そのほか、CPU・GPUの熱を効率よく排出してくれる内蔵クーラーやRGBバックライト内蔵のキーボード、「Wi-Fi 6E」の無線LANなども特徴だ。

20万円前後のゲーミングノートPCを探している人をはじめ、ゲームも仕事も両方こなしたい人におすすめできる一台だ。