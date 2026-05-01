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最大2万円分お得な「PayPay商品券」キャンペーン　2026年5月受付開始分

2026年05月01日 08時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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PayPayのロゴ

　PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。この記事では2026年5月受付開始の自治体をご紹介します。

　たくさん買うほどお得度がアップするので、対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく！

関東甲信越

●東京都

調布市「スマホでおトク！調布市プレミアム付デジタル商品券」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：6500円分（共通券3500円分＋限定券3000円分）／口

使用可能店舗

・共通券：東京都調布市のPayPay加盟店（一部を除く）
・限定券：東京都調布市のPayPay加盟店（一部を除く）のうち、指定の店舗

購入できるユーザー：東京都調布市在住の18歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：先着順

販売期間：2026年5月28日10時〜6月30日

利用期間：2026年5月28日〜9月30日

最大申込数：10口／人（販売状況により購入可能口数が減る可能性あり）

●山梨県

上野原市「上野原市プレミアム付デジタル商品券」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：7000円分／口

使用可能店舗山梨県上野原市のPayPay加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：山梨県上野原市在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：先着順

販売期間：2026年5月7日10時〜10月30日

利用期間：2026年5月7日〜10月31日

最大申込数：10口／人（販売状況により購入可能口数が減る可能性あり）

中国・四国

●鳥取県

鳥取市「とっとりまるごと暮らし応援券」

販売価格と額面：

・販売価格：3000円／口
・額面：5000円分／口

使用可能店舗：鳥取県鳥取市のPayPay加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：本人確認済みのPayPayユーザー（居住地要件なし）

販売方法：先着順

販売期間：2026年5月11日10時〜7月31日23時59分

利用期間：2026年5月11日〜7月31日23時59分

最大申込数：10口／人（販売状況により購入可能口数が減る可能性あり）

●徳島県

鳴門市「鳴門市プレミアム付デジタル商品券

販売価格と額面：

・販売価格：3000円／口
・額面：5000円分／口

使用可能店舗：徳島県鳴門市のPayPay加盟（一部を除く）

購入できるユーザー：徳島県鳴門市在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：抽選制

申込期間：2026年5月7日10時〜6月3日

当選発表：2026年6月4日15時以降（予定）

販売期間：当選発表後〜2026年6月30日23時59分

利用期間：購入後〜2026年11月30日23時59分

最大申込数：2口／人（申込者多数の場合、当選口数が減る可能性あり）

 

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