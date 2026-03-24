「七つの大罪：Origin」モバイル版も正式リリース開始 「原神」っぽいと話題
ネットマーブルは3月24日、新作オープンワールドRPG「七つの大罪：Origin」のモバイル版を正式リリースしたと発表した。PlayStation 5／PC（Steam）向けには1週間先行で配信されていた。
本作は、シリーズ累計発行部数5500万部の漫画・アニメ「七つの大罪」を原作とした作品。オリジナルのマルチバースストーリーが展開し、「七つの大罪」の主人公・メリオダスとエリザベスの息子である「トリスタン」として冒険することになる。
単一のアカウントでPS5／PC／モバイルを自由に切り替えながらプレイでき、場所を選ばず遊べる仕組みを導入している。
※事前にアカウント連携は必要
ユーザーからは「めっちゃ面白くて気付けば3時」「七つの大罪好きはやろう！」「映像も世界観も戦闘もかなり好感触」「音楽良すぎて聴き入っちゃう」など、好評の声が寄せられている。
いっぽう、HoYoverseが配信する「原神」と似通った部分があるとして、「思った以上に原神」「既視感あるんだよなぁ」「街並みやUI似すぎじゃね？」などの声も。それに対して「街並みについては原作の方が先」「UIは似てる方が遊びやすくてよくね？」など、パクリ派と擁護派で話題を呼んでいる状況だ。
とはいえ、こうした議論は新作が登場するとよく目にするもの。大多数はゲームを純粋に楽しみ、推しのキャラが出るまでリセマラしたり、「七つの大罪」の世界を歩き回れる幸せをかみしめている模様。
まだリリース直後だけにバグなどの報告も上がっているようだが、公式から修正中とのアナウンスもあり、迅速に対処されると思われる。基本プレイ無料で遊べるので、ぜひダウンロードして遊んでみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：『七つの大罪：Origin』
ジャンル：アニメーションオープンワールドRPG
配信：Netmarble
開発：Netmarble F&C
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）／iOS／Android
配信日：配信中（2026年3月17日／モバイル版：3月24日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金制）
©鈴木央・講談社／「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS
©鈴木央・講談社／「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京
©鈴木央・講談社／「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会
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