F1ファン歓喜、日本GP記念アパレルがZOZOで買える！

ZOZOTOWN、F1と初コラボ

日本GP記念の限定アパレルを展開

ZOZOは3月17日、ファッションEC「ZOZOTOWN」において、世界最高峰のモータースポーツ「Formula 1」との初コラボレーション企画を発表した。日本でのF1開催を記念した限定コレクションを、同日より受注販売している。

日本GPを記念した特別コレクション

今回のコラボは、3月27日から開催される「FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2026」を記念したもの。ZOZOのデザイナーが手がけた全21型のアイテムが用意されている。

世界的スポーツイベントとファッションプラットフォームの融合という位置づけで、観戦需要だけでなく日常使いも視野に入れた企画となっている点が特徴だ。

F1のスピード感を落とし込んだデザイン

ラインアップには、チェッカーフラッグやF1ロゴをあしらったデニムジャケットをはじめ、ロングスリーブTシャツ、ナイロン素材のセットアップなどが並ぶ。さらにキャップやキーホルダーなどの小物も用意されており、幅広い層に訴求する構成。

全体として、F1が持つスピード感やマシンの機能美をデザインに反映しており、スポーツとストリートファッションの中間に位置する仕上がりとなっている。

受注販売で展開、5月中旬に配送予定

販売はZOZOTOWN限定の受注形式で、期間は4月6日まで。商品は2026年5月中旬以降、順次発送される予定。特設ページにて販売される（https://zozo.jp/event/formula1/）。

数量限定アイテムも含まれており、F1ファンにとっては観戦シーズンに向けた“公式感のあるファッション”として注目を集めそうだ。

商品一部紹介

・Denim Jacket：5万3000円 ※数量限定

・F1 Japanese Edition Long Sleeve：9000円

・Line Long Sleeve T（2色展開）：7800円

・Logo Cap（2色展開）：4900円

・Photo Graphic T-shirt（3色展開）：8000円

・Big F1 Logo T-shirt（3色展開）：6800円

・Flag Long Sleeve T（2色展開）：7800円

・Logo Bucket Hat：5000円

・Nylon Pants：9500円

・Nylon Shorts：8200円

・Photo Graphic Long Sleeve T（2色展開）：10000円