このページの本文へ

ホンダ、F1新時代の幕開け！ 2026年型PU「RA626H」と新Hマークを発表

2026年01月21日 08時30分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　本田技研工業(ホンダ)は20日、2026年シーズンよりF1（FIAフォーミュラ・ワン世界選手権）に参戦する「Aston Martin Aramco Formula One Team（アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラワン・チーム）」とのパートナーシップ始動発表会を開催しました。

右から本田技研工業 取締役 代表執行役社長 三部敏宏氏、Formula One Group President＆CEO of Formula 1のStefano Domenicali氏、Aston Martin Aramco Formula One Team Executive ChairmanのLawrence Stroll氏

新型PU「RA626H」開発と市販車への技術還元を加速

　今回の発表会では、2026年の新レギュレーションに対応した新型パワーユニット（PU）「RA626H」の開発状況や、新たなチーム体制が披露されました。

　登壇したホンダの三部敏宏社長は、F1参戦の意義について「創業者の精神である“挑戦への姿勢”の原点」と強調しました。

新型PU「RA626H」

　2026年からのF1は、電動出力が従来の約3倍に引き上げられるほか、100％サステナブル燃料の使用が義務付けられるなど、環境技術への対応が急務となります。ホンダはこれを「電動技術と脱炭素への挑戦」と位置づけ、レース運営子会社のホンダ・レーシング（HRC）を通じて新型PUを開発します。

　そして注目すべきは、F1マシンに掲げられる新しい「Hマーク」です。これはホンダの四輪事業変革を象徴するデザインで、今後はF1をはじめとするモータースポーツ車両に順次適用される予定です。

　さらに、モータースポーツで培った技術を市販車に還元する計画も明らかになりました。

　具体的には、「CIVIC TYPE R HRC Concept」をベースにしたモデルの市場投入が予告されており、ファンにとっては見逃せない情報となりそうです。

　パートナーとなるアストンマーティンF1チームのローレンス・ストロール会長は、「シャシーとPUを1つのパッケージとして開発する“真のワークスパートナーシップ”だ」と述べ、ホンダとの連携に強い自信を見せました。

　また、F1で磨かれた高効率バッテリーやモーター技術は、eVTOL（電動垂直離着陸機）などの次世代モビリティにも応用される見込みです。

　ホンダは、陸だけでなく空や宇宙も見据えた技術革新の場として、2026年のF1シーズンに挑みます。

発表会会場に展示されていたレジェンドカー

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中