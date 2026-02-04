2026年のF1はFODで没入！ サッシャ実況＆川井ちゃん解説を選べて月3880円から

フジテレビは2月4日、動画配信サービス「FOD」において、2026年シーズンのF1全戦を配信する新料金プラン「FOD F1 プラン」の詳細を発表した。サービス開始は2月26日から。

F1 TV連携で多角的な視聴体験を実現

FODプレミアムもセットでお得

2026年よりF1の日本国内独占放送・配信を行う同社だが、今回発表された「FOD F1 プラン」は、ライト層からコアなファンまで対応する3つのコースで展開される。全コース共通で、F1全セッション（フリー走行、予選、スプリント、決勝）のライブおよび見逃し配信が視聴可能だ。

実況は、モータースポーツファンからの信頼も厚いサッシャ氏が全戦を担当する。また、CS放送「フジテレビNEXT」でおなじみの川井一仁氏らによる実況・解説音声への切り替え機能も実装され、好みの実況スタイルで観戦できる点が特徴だ。

プラン構成は以下の通り。

・スターターコース（月額3880円）は、日本語実況でレースを楽しみたい向けのエントリープラン。

・プロコース（月額4900円）は、F1公式配信サービス「F1 TV Pro」へのアクセス権が付与されるプランだ。FODのアカウントと連携することで、F1 TVの機能であるオンボードカメラ映像、チームラジオ、詳細なデータ映像などが利用可能になるほか、F2、F3、F1 ACADEMYの視聴や過去50年のアーカイブ映像にもアクセスできる。

・チャンピオンコース（月額5900円）は、「F1 TV Premium」へのアクセス権が付与され、4K HDRの高画質配信に対応するほか、最大4画面のマルチビュー機能、最大6台までの同時視聴ができる。

特筆すべきは、いずれのプランにも月額1320円相当の「FODプレミアム」全コンテンツが含まれている点だ。F1だけでなく、映画、ドラマ、バラエティー、雑誌読み放題なども追加料金なしで楽しめる「全部入り」の仕様となっている。

シーズン開幕に先駆け、2月11日から行なわれるプレシーズンテストについては、既存のFODプレミアム会員であれば追加料金なしで視聴可能。なお、シーズン開幕後の新プラン移行に際しては、二重課金を避けるために既存のFODプレミアム契約を一度解約する必要がある。