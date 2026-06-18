あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第160回
パナソニック「LUMIX DC-L10」
このコンデジはちゃんと「撮影」したい人にぴったり、センサーとレンズに自信ありのLUMIX DC-L10
2026年06月18日 17時00分更新
気軽なスマホのスナップ撮影に慣れ親しんだ我々ですが、撮影を趣味として楽しむなら、ワンランク上の本格的なカメラが欲しくなるもの。
しかし、デジタル一眼は本体もレンズもかなり大きく、気軽に持ち歩きとはいきません。ちゃんと「撮影」と向き合いたい趣味の第一歩には、扱いやすいコンパクトデジカメ（コンデジ）がおすすめ。
そして、明らかに一段上の仕上がりを求めるなら、センサーとレンズの良いモデルを買うのが鉄則です。そんな本格撮影へのステップアップに応える、センサーとレンズ性能に全振りした最新コンデジが登場しました。
【目次】この記事で書かれていること：
LUMIX DC-L10を購入する3つのメリット
1）圧倒的なセンサー＆エンジン！ これで半分勝ったようなもの
2）もう半分の勝ち要素！ 明るく便利な「LEICA DC」レンズ
3）ファインダー搭載＆所有欲を満たせるクラシカルデザイン
購入時に確認したい2つのポイント
1）直感的なダイヤル＆リング操作を楽しもう
2）「カメラを持っている」と実感するズッシリした重量感
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