気軽なスマホのスナップ撮影に慣れ親しんだ我々ですが、撮影を趣味として楽しむなら、ワンランク上の本格的なカメラが欲しくなるもの。

しかし、デジタル一眼は本体もレンズもかなり大きく、気軽に持ち歩きとはいきません。ちゃんと「撮影」と向き合いたい趣味の第一歩には、扱いやすいコンパクトデジカメ（コンデジ）がおすすめ。

そして、明らかに一段上の仕上がりを求めるなら、センサーとレンズの良いモデルを買うのが鉄則です。そんな本格撮影へのステップアップに応える、センサーとレンズ性能に全振りした最新コンデジが登場しました。