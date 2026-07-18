『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

いや〜、毎日暑いですよねー！ 連日、ニュースでも報道されているように、今年も猛暑です。晴れの日には35℃を超える日も出てきました。

そして暑い夏といえば、水遊びでしょ！ 海や川で思いっきり楽しんで、夏を満喫したいものです！（もちろん、熱中症にはくれぐれも注意です！）

……でも、水遊びのシーンをスマホやカメラで撮るのって、意外に難しいんですよね。水に濡れないか気を使うし、砂が入り込まないかも気になる。レジャーに出かけた結果、大事なスマホやカメラを壊してしまっては、悲しいですからね。

とは言っても、思い出はいい感じに残したい。なーんか、いい方法はないものかなあ。毎年、夏になるたびに、そんな風に思っていました。

そしてついに今年、「これさえあればっ！」と思えるガジェットを手に入れたんです。

それが、被写体を自動追尾してくれる撮影機能付きのドローン、ZERO ZERO ROBOTICSの「HOVERAir AQUA」という製品。

言ってみれば「空飛ぶカメラ」です。

しかも、防水機能など、海や川で使うのにうってつけの仕様。これがあれば、スマホやカメラを壊す心配なく、水辺ですごい映像が撮れちゃうんじゃない？ そんな期待を胸に、海へHOVERAir AQUAを連れて行ってみました。