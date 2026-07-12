万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第98回
DJI「Osmo Pocket 4」
もうカメラマンはいらない！？ Osmo Pocket 4なら一人でもプロ級の映像がとれる！
2026年07月12日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
カメラが好きな方、この原稿をぜひとも読んでみてください。発見があるはずです。
さて、いきなりですが、カメラが好きな人って、いくつかのタイプに分かれると僕は思います。
①単純に、お気に入りの機材を使って撮影することが楽しい人
たぶん、最も一般的で人口が多いタイプ。つまり「カメラが趣味」ってことです。スマホでも事足りるけれども、贔屓にしているカメラメーカーの新製品を追ったり、色々なレンズを試して、納得のいくセッティングを発見したりすることに、喜びを感じる。
理由がどうこうっていうよりも、とにかく、カメラが好き。カメラのことを考えると、心が躍る。
②スマホの画質では満足できないから、カメラを使う人
近年、スマートフォンのカメラもすさまじく性能がアップしていて、ほとんどの人にとって、記録写真や日常的なスナップ、SNS投稿用の写真を撮る用途で、問題ない……いや、十分にクオリティーの高い写真や映像の撮影が可能になっています。
「“しかし”、自分は、本物のカメラならではの精細な解像感や、自然なコントラストの表現じゃないと、満足できないんだよ！」というのが、このタイプ。①との複合型も多数。
③職業的に、カメラの画質が必要な人
カメラマン、映像クリエイター、記者や編集者など、仕事でカメラを使う人々。後から細かな編集や調整が必要になる可能性があるとか、制作物のためには、カメラの画質がどうしても必要とか。カメラを使うことに必然性がある。
必然から使い始めて、①②との複合型になる人も、多いと思うけどね……。
でも、毎回、重〜いカメラを担いで、あちこち行くのって、時にはけっこう疲れるんですよ。どれだけカメラが好きでも、必要だとしても。
それで、何かいい方法は無いかなと考えたわけです。もっと手軽に、本格的なカメラの画質を実現する方法はないものかと。そして、見つけたんです。Osmo Pocket 4というモデルを。
これ、すごいですよ。ポケットにすっぽりと収まり、カバンに常に入れておいても邪魔にならないサイズ。それでいて3,700万画素。こんなに手軽なのに、スマホでは撮れない絵が撮れちゃう。
カメラが趣味の人も、好きで使っている人も、時には職業で必要な人にも、まずは試してみてほしい。そう言いたい仕上がり。
というわけで、まずは僕がじっくり試したので、具体的な感想を次ページで共有させていただきますっ！
■Amazon.co.jpで購入
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第97回
デジタル8分で最強感度がわかるマウスがマジ神！ エイム向上したいならガチオススメ
-
第96回
トピックス演奏できない俺でも楽勝で音楽が作れる！スタンドアロン型サンプラーが楽しすぎた
-
第95回
PC【激売れ】Steam Controllerが人気で買えない！ ほかのゲームパッドと何が違う？
-
第94回
トピックスいろいろ便利なオーバーヘッドスキャナー、スキャンも早く、書類が溜まりがちな人の強い味方に
-
第93回
トピックスPCもスマホもいらない！ 子どもの「論理的思考」がゲーム感覚で爆伸びするオモチャ
-
第92回
AV家族に聞こえない自分時間、枕から伝わる骨伝導スピーカーでラジオ垂れ流し寝落ちしてます！
-
第91回
トピックス「自動で爆風」普段着を強力9Vファン付きウェア化、イベントも外作業もクールだぜ！
-
第90回
デジタル【薄着、短パン】男のボディトリマーは、もはや常識です！
-
第89回
ウェアラブルこれぞヤバメガネ！ 視界に情報が浮かぶ「SABERAスマートグラス」が未来すぎる！
-
第88回
トピックスこりゃ便利！「ミラー型ドラレコ」がバックミラー見ちゃう俺にビビッときたぜ！
- この連載の一覧へ