万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第102回
ALTENA「クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02」
「たったの5分で氷が作れる機械」を買ったら、“生活が激変”した話
2026年07月19日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
夏は、やっぱり冷たい飲み物が飲みたいですよね！
でも、高い頻度で冷凍庫の氷を使っていると、すぐになくなってしまう……そして氷を使いたい時に使えない。
この暑い中、ぬるいコーラなんて、飲みたくないんだよっ！
「すぐに氷が作れたら、いいのになあ」なんて思っても、無理な話。どんなに製氷が速い冷蔵庫でも、氷ができるのには、2時間とか、3時間くらいはかかりますよね。
……でもそれ、常識的な範囲での話なんです。世の中、想像を超えたものって、売っているんですよ。
それは「氷がわずか5分で作れるマシーン」です。「いやいや、物理法則的にできるの!?」って感じじゃないですか？ まあ、できるから製品化して、売っているわけですけど……。
今年の夏、私はこれを買って生活が激変しました。本当に買ってよかった！
氷がわずか5分で作れるマシーンとして編集部でもウワサになっているのが、ALTENAの「クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02」です！
これ、ただ氷を素早く作るだけのマシーンではありません。
5分で氷を作る「クイックモード」のほか、溶けにくくて透明度の高い氷を作る「クリア氷モード」、そしてバランスの取れた「標準モード」の3つのモードで氷を作れるスグレモノです。
しかも、氷のサイズまでS・M・Lから選べちゃう。持ち歩き用のマイボトルから、晩酌のロックグラスまで、どんな器にも活用できますね。
さらに意外にコンパクト設計で、持ち運び可能なハンドルも付いている。屋外でも活躍します。はっきり言って、これを買えば“氷の達人”になれます。“氷で困る”ことは、この先、もうなくなるでしょう。
極め付けは、価格も1万2800円（楽天市場での実売価格）と現実的。
次のページでは、このマシーンが、私の生活にどんな影響を与えてくれたのかを紹介していきます。
【目次】この記事で書かれていること：
高速製氷機／ICE-C02を購入する3つのメリット
1）驚異のスピード！最短5分で氷が完成
2）溶けにくくて美しい！お店レベルの「クリア氷」
3）お手入れラクラク！ 衛生的な「自動洗浄機能」
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