あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第140回

ケンコー・トキナー「KC-ZM08」

コンデジ冬の時代に見つけた高コスパ＆3倍ズームのデジタルカメラを試してみた

2025年10月06日 17時00分更新

文● イチ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

　スマホのカメラはもはや現代人のカメラのデフォルトになったと言っていいと思います。スマホが万能なのは確かですが、ズームしたいとき、接写したいとき、安定してカメラを構えたい時などに意外と頼りになるのがコンデジです。「KC-ZM08」を使ってみて、久しぶりにそれを感じました。　

【目次】この記事で書かれていること：

「KC-ZM08」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）光学5倍ズームで寄って取れる＋リアカメラで自撮りも簡単
2）タッチ液晶とグリップ付きの持ちやすさ
3）価格は2万7830円。気負わずに買える

購入時に注意したいポイント
1）画質と機能は普通

まとめ
詳細スペック情報

