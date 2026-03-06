スタバ新作「シュークリーム」みたいなフラペチーノが気になる

スターバックス コーヒーは「シュークリーム フラペチーノ」、「シュークリーム ラテ」を3月13日より発売する。

スタバに春らしい「シュークリーム フラペチーノ」

「シュークリーム フラペチーノ／ラテ」は、韓国のスターバックスで毎年春のシーズンに親しまれてきたドリンクより着想を受けた商品。日本では初登場となる。



▲シュークリーム フラペチーノ（Tallサイズのみ）

持ち帰り687円／店内利用700円



本格的なカスタードのような味わいと、シュー生地を思わせるこんがり香ばしいクランチ食感が合わさったフラペチーノ。

バニラ風味のミルクキャラメルソースとミルクをベースにしたボディに、バニラビーンズを使用したカスタードフレーバーホイップと香ばしいシュー生地風クランチを重ね、まさにシュークリームを思わせる一杯に仕上げている。

▲シュークリーム ラテ（ホット、Tallサイズのみ）

持ち帰り609円／店内利用620円



エスプレッソとミルクにバニラ風味のミルクキャラメルソースを合わせ、ひとくちでシュークリームを思わせる甘く香ばしい味わいが広がるラテ。

特に、カスタードを思わせるやさしい甘さとエスプレッソのほろ苦さが溶け合い、シュー生地風クランチの香ばしさが重なると、どこか懐かしさも感じるバランスに仕上げているという。

シュークリーム風のフラぺって絶対おいしい

飲みながらお散歩もいいね

シュークリームのふわっと、こんがり食感が楽しめる新感覚のドリンクが登場！つい写真に納めたくなるような色合いや見た目もかわいい〜！

春の気分も膨らんでいくような、ウキウキした気持ちになれそうだ！これからの季節、飲みながらお散歩したい♪

（※文中の価格はすべて税込）