やった、マックの「ポテト」が最大150円安く！「トクニナルド」がきたぞ

マクドナルドは、3月9日～22日の14日間限定で「マックフライポテト」M・Lサイズを特別価格250円で販売するキャンペーンを実施します。

ポテトのM・Lどちらも250円に

人気の商品を次々おトクにするマクドナルドの企画「トクニナルド」が始まります。

対象は「マックフライポテト」M・Lサイズで、通常価格はMサイズ350円～、Lサイズ400円～ですが（店舗により異なる）、期間中は共通して250円で販売。最大150円おトクになります。

また、俳優の堺雅人さんが「Mr.トクニナルド」として出演する新TVCMを、3月6日より放映予定。ポテト型の気球に乗ってキャンペーンを呼びかける内容です。

お得なSNSキャンペーンも開催！

「トクニナルド」キャンペーンは、今年は2月23日～3月1日に日替わり「100円クーポン」を配信する第1弾を実施。今回はそれに続く第2弾となります。

みんな大好きマクドナルドのポテトがおトクになる14日間。お手頃価格なので、学校帰りや仕事の合間などに、サクッとポテト活動はどうでしょうか。

なお、マクドナルド公式Xアカウント（@McDonaldsJapan）でもキャンペーンを実施。3月8日7:00～23:59は「#ポテトLサイズ250円でトク二ナルド」、3月9日7:00～23:59は「#トクニナルドでポテトLサイズ250円」の指定ハッシュタグを付けて対象投稿にリプライすると応募でき、抽選で2日間合計100名に、1000円分のマックカードが当たりますよ。チェックしてみましょう。

※記事中の価格は税込み