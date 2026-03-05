松屋に“極厚”豚カルビ！「サムギョプサル風」定食、これは肉いぞ…

牛めしの「松屋」は新メニュー「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉」各種を3月10日10時より販売します。

これは肉い…極厚の肉の「サムギョプサル風」

韓国の焼肉料理「サムギョプサル」をイメージした定食メニューで、極厚の塩豚カルビ肉を主役にした一品です。

▲サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉 1080円

肉厚の豚カルビはしっかり焼き上げることで、香ばしい豚肉の旨みと脂身の甘みが楽しめるといいます。ごま油の香りが食欲を刺激してご飯が進むんだとか。

付け合わせにはにんにくやキムチ、青ネギを用意。厚切りの豚肉にも合うよう開発したコチュジャンたれと組み合わせることで、食べ進めるごとに異なる味わいが楽しめるとしています。

▲サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食 1180円



「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉（ライスセット）」と生野菜付きの定食も用意。

アツアツの鉄鍋で提供

1000円超えるご馳走メニュー

松屋に韓国焼肉の定番「サムギョプサル」をイメージした新メニューが登場します。



商品画像を見るからに、固形燃料を使用しテーブル上で熱々でいただける仕様。ポスターには「厚切り豚バラの焼き音を聞きながら、すぐ食べるか焦がすか焦がすか、それとも。」と情緒的な文句が書かれています。



まだ寒さが残る3月には鉄鍋メニューがありがたいですね。極厚豚カルビを使用していることで、見た目からしても肉肉しい……！



1000円超えとちょっとリッチですが、ご褒美メニューとして楽しんでみてはどうでしょう。

※価格は税込み表記です。