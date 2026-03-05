おいしそ！ミスド“桜もち”をイメージした「桜もちっとドーナツ」春限定で

ミスタードーナツは3月11日より、春限定商品「桜もちっとドーナツ」全4種を期間限定で販売します。

「桜もちっとドーナツ」全4種が登場

「桜もちっとドーナツ」は“桜もち”をイメージして開発された商品で、桜風味のもちっとした食感の生地と、桜の花をイメージした見た目が特徴のシリーズです。ミスタードーナツの春の定番商品として展開されてきました。

今年は「春の桜にいちごが咲いた」をテーマに、人気のもちっと食感を残しながら生地のふんわり感を高めたといいます。

トッピングには春の人気素材であるいちごを取り入れ、ホイップやあん、チョコレートなどと組み合わせたラインアップで展開します。

▲桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風 テイクアウト216円／イートイン220円

桜風味のもちっとした生地にいちごホイップを絞り、ストロベリーチョコをコーティング。仕上げにシュガーをまぶし、ホイップクリーム大福をイメージしたドーナツです。

いちごホイップの甘酸っぱさとストロベリーチョコの甘みを組み合わせた仕立てといいます。

▲桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード テイクアウト216円／イートイン220円

桜風味のもちっとした生地に、いちごみるくあんとカスタードクリームをサンド。ホワイトチョコをコーティングし、いちご顆粒をトッピングしています。

いちごピューレ入りのいちごみるくあんとなめらかなカスタードクリームを組み合わせた、見た目も華やかな一品です。

▲桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく テイクアウト216円／イートイン220円

桜風味の生地にストロベリーチョコをコーティングし、いちご顆粒をトッピング。いちごピューレ入りのいちごみるくあんを花が咲くように絞り、桜を表現した見た目のドーナツです。

▲桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風 テイクアウト205円／イートイン209円

桜風味のもちっとした生地に、いちご風味のグレーズをコーティングしたドーナツです。いちご風味のグレーズの甘酸っぱい風味が特徴といいます。

なお、この商品にはいちご（果肉・果汁など）は使用していません。

桜ドーナツの季節到来！

ミスタードーナツの春の定番「桜もちっとドーナツ」が、今年も登場します。桜風味のもちっとした生地と、いちごを組み合わせたトッピングは、見た目にも春らしい仕上がりです。

▲桜の妖精がデザインされた限定スリーブを採用

また、商品を包むスリーブには桜の妖精が隠れているデザインを採用。「ドーナツを楽しみながら、ぜひ探してみてください」とのことです。

3月下旬までの限定販売なので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。